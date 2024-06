São Paulo

O Instituto Ripaxote de Cultura, na zona norte de São Paulo, está com inscrições abertas das oficinas gratuitas para aprender a tocar um novo instrumento brasileiro de percussão, o ripaton.

Direcionadas a ensinar iniciantes e aprimorar aqueles que já têm algum tipo de contato com percussão e abrangendo pessoas de todas as idades, as oficinas terão início no dia 6 de julho, às 11h.

Ripaton o novo instrumento brasileiro de percussão - Divulgação/Divulgação

Inédito, versátil, com sonoridade única e fácil de encaixar em qualquer tipo de ritmo, o ripaton já esteve presente no Carnaval de São Paulo, quando a bateria Pulsação Nota Mil da escola de samba X9 Paulistana integrou o novo instrumento em sua batucada. Na ocasião, o cantor e multi-instrumentista Leandro Lehart elogiou o desempenho do ripaton na avenida.

O ripaton e aprendizes do instrumento - Divulgação/Divulgação

Criado por Tony Daniel, o ripaton é feito de madeira ecologicamente correta e sustentável, possui um som grave no centro e esteiras nas pontas, além de flips nas laterais e uma castanhola à frente.

Assista, a seguir, ao vídeo no qual o ripaton mostra a que veio.

Boas aulas!

OFICINAS DE RIPATON

QUANDO A partir do dia 6 de julho, às quartas-feiras, às 11h, e aos sábados, às 11h

ONDE Instituto Ripaxote de Cultura, av. Senador José Ermírio de Moraes, 881, Vila Albertina, São Paulo, tel./Whatsapp (11) 96613-1854

QUANTO Gratuito