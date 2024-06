São Paulo

Com opções presenciais e a distância para todas as idades e níveis de conhecimento, mais de 20 cursos gratuitos da Escola de Música do Estado de São Paulo, a Emesp Tom Jobim, estão com inscrições abertas até 25 de junho.

Com duração de um ano e carga horária de até duas horas/aula semanais, os cursos estão divididos nas áreas de Música Antiga; Orquestras, Cameratas e Conjuntos; Cursos Vocais; Cursos Teóricos; Ensino a Distância (EaD) e Instrumentos.

Alunos da Emesp tocando no Teatro São Pedro, em São Paulo - Divulgação/Robs Borges

Assim como os cursos, as inscrições são gratuitas e podem ser realizadas no site da escola em https://emesp.org.br/cursos-livres-2024/.

Os cursos oferecidos pela instituição são: Apreciação Musical no Theatro São Pedro, Big Band, Camerata Caipira, Camerata de Violões Coral Iniciante para Adultos – Nível 1, Coral Iniciante para Adultos – Nível 2, Coral Intermediário para Adultos, Coral Juvenil, Coro Infantil no Museu de Arte Sacra (MAS), Cravo Grupo de Música Contemporânea, Grupo Infantil de Percussão, Improviso no Choro e Samba para Instrumentos de Sopros, Iniciação à Percussão – Bateria de Escola de Samba, Laboratório de Música de Concerto Contemporânea, Musicografia Braille, Orquestras de Cordas Comunitária, Percussão Corporal no Teatro União Olho Vivo, Prática de Grupo Afrocentrista, Repertório Barroco e Clássico para Flautistas Tuba – Intermediário, Violão Popular – Intermediário, Cursos de Ensino a Distância, Apreciação Musical, Coral 50+, Oficina de Canto para Atores, Música do Século XX e XXI, Panorama da Música Brasileira, Tendências da Música pop Hoje.