O senador e ex-juiz da Lava Jato, Sergio Moro (União Brasil-PR) criticou a fala do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em que disse que o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, teria lado político e trabalhava para prejudicar o país. A declaração foi feita nesta terça-feira (18) à CBN.

Na mesma entrevista, à rádio CBN, Lula comparou Campos Neto a Sérgio Moro e citou o jantar que o governador Tarcísio de Freitas (São Paulo) fez em homenagem ao presidente da autoridade monetária. Para o presidente, o ex-ministro de Jair Bolsonaro (PL) tem mais influência nas decisões de Campos Neto do que ele.

"Hoje nós vimos um ataque pessoal do presidente da República contra o presidente do Banco Central ás vésperas de uma reunião do Copom. Se não fosse a garantia da independência do Banco Central muito bem aprovada por essa Casa, pelo Senado e pela Câmara, certamente o presidente do Banco Central já teria sido demitido há muito tempo", disse Moro na CCJ (Comissão de constituição e Justiça).

A comparação feita por Lula entre Moro e Campos Neto se dá porque, como mostrou o Painel SA, o presidente do Banco Central sinalizou a Tarcísio que aceitaria um eventual cargo de ministro da Fazenda, num eventual governo, caso ele concorra e ganhe eleição.

"Quando ele se auto lança a um cargo...Vamos repetir [Sérgio] Moro? Presidente do Banco Central está disposto a fazer mesmo papel que Moro fez, paladino da justiça com rabo preso com compromissos políticos?", questionou Lula pela manhã.