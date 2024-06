São Paulo

O Ibermúsicas - Programa de Fomento das Músicas Ibero-Americanas, representado no Brasil pela Fundação Nacional de Artes (Funarte), entidade vinculada ao Ministério da Cultura (MinC), lançou 13 concursos e convocatórias para 2024. As inscrições estão abertas até 1° de outubro deste ano.

O programa, de cooperação internacional multilateral, que recebe recursos de 15 países, entre os quais o Brasil, por meio da Funarte, dedica-se às artes musicais promovendo a presença e o conhecimento da diversidade musical ibero-americana, em busca de estimular a formação de novos públicos e expandir o mercado de trabalho para os profissionais do setor.

Ilustração em feltro da artista Jaca Almeida, com reprodução do anúncio da chamada para as inscrições

Os editais são direcionados a músicos, grupos musicais, pesquisadores, técnicos e demais agentes do setor musical. O programa concederá apoio financeiro a projetos com diferentes finalidades: circulação de profissionais no exterior; deslocamento de profissionais estrangeiros para a realização de trabalhos musicais no Brasil; realização de estudos de aperfeiçoamento em qualquer país do mundo; residências artísticas e de pesquisa no exterior; realização de projetos virtuais; difusão do repertório ibero-americano; realização de turnês nos EUA, entre outras.

A chamada pública "Viagens pela Música de Língua Portuguesa" é uma novidade para proponentes de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné-Equatorial, Moçambique e São Tomé e Príncipe. O objetivo é fazer com que artistas, pesquisadores e agentes do setor musical desses países se aproximem do Brasil, de Portugal e da região ibero-americana.

Acesse mais informações com a relação completa dos concursos e convocatórias no site do Ibermúsicas em https://www.ibermusicas.org/index.php/convocatorias-pt/ e na página de editais da Funarte em https://www.gov.br/funarte/pt-br/editais-1.

Boa sorte!