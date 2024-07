São Paulo

Acontece neste domingo (7), a partir das 18h, no palco do Hangar 110, no bairro do Bom Retiro, em São Paulo, o show de lançamento de "Tales of Treason", segundo álbum de estúdio da banda de punk rock Armada.

Formada por Henrike Baliú (voz), Mauro Tracco (baixo), Ricardo Galano (guitarra e voz), Alexandre Galindo (guitarra) e Arnaldo Rogano (bateria), a banda promete apresentar um show que deve ser uma pedrada.

A banda de punk rock Armada que lança seu segundo álbum no próximo domingo em São Paulo

"Preparamos um show com um repertório bem diferente dos últimos, para deixar mais dinâmico e poderoso e entregar tudo como gostamos e sabemos fazer", disse o guitarrista Galindo, que pretende balançar as estruturas do local com as músicas do novo trabalho e do primeiro disco do grupo "Bandeira Negra".

O novo álbum traz todas as músicas cantadas em inglês. Conheça a letra de "São Paulo City" e assista, a seguir, ao vídeo dessa que é uma das nove faixas do disco lançado em maio, nas plataformas digitais. O novo trabalho também foi lançado em uma versão em LP nos Estados Unidos e na Europa, pela gravadora americana Pirates Press Records, em parceria com a Comandante Records. No Brasil, "Tales of Treason" chega em CD pelo selo TGR Sounds.

O evento de lançamento conta ainda com as apresentações das bandas convidadas Faca Preta e Não Há Mais Volta.

Bom show!

SHOW LANÇAMENTO ÁLBUM ‘TALES OF TREASON’

ARTISTA Armada

QUANDO Domingo (7), a partir das 18h

QUANTO De R$ 40 a R$ 60, ingressos em https://pixelticket.com.br/eventos/21271/armada-lancamento-do-album-tales-of-treason/ingressos