São Paulo

Encerram-se nesta quarta-feira (10) as inscrições para os cursos de musicalização da Escola de Música do Parque Ibirapuera, em São Paulo.

Com vagas limitadas, os cursos oferecem aulas de canto e instrumentos previstas para o segundo semestre de 2024, com formações destinadas a crianças e adultos. Entre os cursos figuram o de iniciação musical e o de canto.

Alunos da Escola de Música do Parque Ibirapuera - Divulgação/Divulgação

Gratuito, o curso de iniciação musical é destinado a quem nunca teve contato com a música e quer aprender mais sobre esse universo. Com duração de três anos, os candidatos terão aulas teóricas e práticas de canto em coro, instrumento de preferência, ritmo, história da música, entre outros módulos.

Após o preenchimento gratuito da ficha de inscrição, os cadastrados realizarão uma entrevista inicial, de 15 a 19 de julho, na qual executarão exercícios simples de ritmo e coordenação motora para avaliação. Os aprovados serão chamados para a terceira etapa, que consiste na apresentação dos documentos para a matrícula. Atenção: é obrigatório que estudantes estejam matriculados em uma escola.

São 15 vagas disponíveis para o período da manhã e 10 vagas para o período da tarde.

Já o curso de musicalização infantil é pago e tem como objetivo proporcionar uma introdução ao mundo da música. Durante as aulas, os estudantes aproveitarão momentos de apreciação musical, exploração da linguagem dos instrumentos e das técnicas, participarão de criação coletiva e terão uma aproximação inicial aos aspectos formais a partir da alfabetização na linguagem musical.

Destinados a crianças de 7 a 10 anos, o curso será ministrado de 9 de agosto a 30 de novembro de 2024, no Auditório Ibirapuera. As aulas acontecerão às sextas-feiras, das 9h às 11h, ou das 14h30 às 16h30. Estão previstas duas turmas com 20 vagas disponíveis cada. Para esse curso, o candidato deverá desembolsar R$ 2.100, à vista, ou efetuar o pagamento em seis vezes de R$ 350, no cartão de crédito. Os 10 primeiros inscritos receberão 10% de desconto no valor do curso.

Quanto ao curso de canto em grupo batizado de "De Tudo Se Faz Canção" ele é destinado para quem quer aprender mais sobre os fundamentos da linguagem musical e soltar a voz em canções, além de apresentar-se no palco do Auditório Ibirapuera. Composto pela imersão prática vocal, o curso aborda o desenvolvimento e fundamentos introdutórios sobre técnica vocal cantada e falada, exercícios de consciência corporal aplicados ao canto e à respiração como forma de melhorar aspectos de percepção e do conhecimento de elementos fundantes da linguagem musical.

O público-alvo referente ao curso "De Tudo Se Faz Canção" deve ter idade a partir de 18 anos. O período das aulas do curso, que acontece no Auditório Ibirapuera e dispõe de 45 vagas, é de 19 de agosto a 21 de dezembro de 2024, às segundas-feiras, das 19h30 às 21h30.

Mais informações pelo e-mail: escolademusica@urbiaparques.com.br.