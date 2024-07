São Paulo

E finalmente o Brasil venceu o Japão! Após sucessivas derrotas para atletas japoneses em diferentes modalidades, o surfista brasileiro Gabriel Medina superou o japonês Kanoa Igarashi nas águas do Taiti para o alívio dos brasileiros que já não aguentam mais perder para atletas do país asiático nos Jogos de Paris-2024. O triunfo tem gerado uma onda de memes nas redes.

Às 17h20 desta segunda-feira (29), "Medina" e "Japão" foram os dois assuntos mais comentados no X (antigo Twitter). O termo "Kanoa" aparecia em quinto, e "japonês" em décimo. Uma das fotografias mais comentadas na internet desta vitória surpreende. A imagem mostra Medina no ar, em pé, apontando para cima, ao lado de sua prancha que também está na vertical.

No início desta noite, Gabriel Medina também apareceu como o assunto mais pesquisado em tempo real no Google.

Gabriel Medina comemora após avançar para as quartas de final dos Jogos Olímpicos Paris-2024 - JEROME BROUILLET/AFP

A vitória do tricampeão mundial veio em bom momento para a autoestima do torcedor brasileiro. Em diferentes modalidades o Japão venceu atletas brasileiros, o que causou também uma avalanche de memes que mostram como o povo do Brasil tem lidado com tamanha frustração.

Além de ter sido uma "vingança" nacional, Medina venceu seu carrasco dos Jogos Olímpicos Tóquio-2020. À época, o brasileiro era considerado favorito devido à sua ótima temporada na WSL (World Surf League), com cinco finais em seis etapas e liderança disparada do ranking. No Japão, Medina fazia uma boa competição até o fim das semifinais, quando levou a virada de Kanoa Igarashi.

Com a vitória desta segunda-feira, Medina enfrentará o também brasileiro João Chianca, conhecido como Chumbinho, nas quartas de final. Apesar de isso significar que um brasileiro será eliminado na próxima fase, também significa que o Brasil tem vaga garantida na semifinal do surfe.

O #Hashtag selecionou os melhores memes que comemoram a vitória de Medina nas ondas do Taiti.