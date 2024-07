São Paulo

Trens parados em toda a França e um aeroporto evacuado por ameaça de bomba. Os incidentes perturbaram a manhã da abertura dos Jogos Olímpicos de Paris, como se fosse preciso aumentar a prontidão das forças de segurança, já em grau máximo.

Os franceses acordaram com a notícia de que, durante a madrugada, sabotadores cortaram e atearam fogo a cabos essenciais à operação dos trens, em três cidades francesas.

No domingo (28), um homem identificado pelo governo francês como "militante de movimentos de ultraesquerda" foi preso. Ele é suspeito de estar por trás da sabotagem de linhas de trem.

Para falar como está o clima em Paris com as Olimpíadas, a apresentadora Priscila Camazano recebe o repórter André Fontenelle, no Como É que É? desta terça-feira (30).

