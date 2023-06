Porto Alegre (RS)

A brasileira Marlei Willers e o queniano Vestus Cheboi venceram a 38ª Maratona Internacional de Porto Alegre, disputada no domingo (4).

A conquista de Marlei foi especialmente celebrada pelos torcedores que foram às ruas da capital rio-grandense acompanhar a corrida. Nascida no Paraná, Marlei mora na pequena Morro Reuter (RS), cidade considerada "o primeiro degrau da serra gaúcha", a 59 km de Porto Alegre.

"Esta prova é grandiosa. Era um sonho vencer em Porto Alegre. Usei a meu favor toda a torcida. Depois do km 32 consegui assumir a liderança depois que a queniana (Vivian Kiplagat) baixou o ritmo. Isso foi graças ao carinho da torcida que dava força e aplaudia no percurso. Foi muito emocionante A vitória foi um grande presente para mim e também para o Rio Grande do Sul", disse Marlei depois da prova.

Marlei consolida seu nome como uma das principais atletas brasileiras de longa distância. Ela foi segunda colocada na Maratona Internacional de São Paulo, em abril. Nada mal para quem começou há correr há cinco anos, quando tinha 39.

Marlei Willers vence a 38ª edição da Maratona Internacional de Porto Alegre - Divulgação

No masculino, Vestus Cheboi confirmou seu histórico de bons resultados no Brasil. O queniano, que venceu em São Paulo, abriu vantagem depois da primeira metade da prova e não foi mais alcançado. O melhor brasileiro foi Gilmar Lopes, em terceiro.

"Eu estou muito feliz com esta vitória em Porto Alegre. Eu amo correr no Brasil por causa das pessoas. Consegui a segunda maratona mais rápida da minha carreira. Porto Alegre vai ficar para sempre no meu coração", disse Vestus Cheboi instantes após cruzar a linha de chegada.

Veja abaixo a classificação final das provas disputadas em Porto Alegre:

Maratona Geral Feminina

1. Marlei Willers, 2h40m59

2. Vivian Kiplagat, 2h41m59

3. Jéssica Amanda Ferreira, 2h47m08

4. Hannah Clark Luber, 2h49m35

5. Ana Catarina Amâncio de Oliveira, 2h51m00

Maratona Geral Masculina

1. Vestus Cheboi, 2h15m29

2. Collins Kimosop, 2h16m53

3. Gilmar Silvestre Lopes, 2h17m22

4. Wellington Bezerra da Silva, 2h18m42

5. Antonio Marco Pereira Araújo, 2h20m36

Meia maratona Geral Feminina

1. Aline Prudêncio, 1h17m17

2. Jaciane Barros de Jesus, 1h17m58

3. Senara Almeida da Silva, 1h19m03

4. Luciana Eltz Soares, 1h19m19

5. Fabrícia Ester Stedille, 1h19m54

Meia maratona Geral Masculina

1. Maicon Mancuso, 1h04m16

2. Gustavo Barros de Souza, 1h04m31

3. Cícero Evandro Ferreira dos Santos, 1h05m22

4. Juliano Araújo, 1h05m38

5. Moses Kibet, 1h06m09