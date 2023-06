Porto Alegre (RS)

A lista de fabricantes de material esportivo que patrocinam atletas brasileiros de elite da corrida de rua acaba de crescer. A New Balance anuncia nesta quarta-feira (7) seus quatro primeiros nomes para a disputa do circuito nacional e internacional de maratonas.

O destaque fica por conta de Justino Pedro da Silva, de 38 anos, atual bicampeão da Maratona Internacional do Rio de Janeiro e recordista da prova. A ele soma-se Edson Amaro dos Santos, duas vezes vice-campeão da prova do Rio, e José Marcio Leão, convocado para representar o Brasil na maratona no próximo Campeonato Mundial de Atletismo, em agosto, na Hungria.

A New Balance também acertou patrocínio de MIrela Saturnino, bicampeã sul-americana de maratona em 2017 e 2022, e medalhista de bronze no Pan-Americano da Venezuela, em março.

A novidade faz parte do movimento da New Balance para aumentar sua presença no universo da corrida de rua no Brasil. A empresa patrocina algumas das maiores maratonas do mundo, como Londres, Nova York e Valência. No Brasil, o movimento é recente. A primeira prova com apoio da marca foi a Meia Maratona de Porto Alegre, disputada em abril.

"Dentro dessa proposta da New Balance de conquistar cada vez mais espaço no universo da corrida de rua no Brasil, um caminho natural para alcançar esse objetivo seria associar a marca aos melhores corredores que temos no país hoje. Foi o que fizemos agora", explica Leandro Moraes, diretor de marca da New Balance.

Os quatro atletas farão sua estreia oficial pela marca neste final de semana, na Maratona Internacional do Rio de Janeiro.