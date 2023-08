São Paulo (SP)

A produção de calçados diferentes para homens e mulheres está na gênese da indústria moderna. Imagine-se viajando no tempo para meados do século 20, e repare nos pés das pessoas. Eles desfilavam mocassins, enquanto elas compravam sapatilhas e equilibravam-se sobre saltos altos. Era virtualmente impossível confundir produtos masculinos e femininos.

Em 2023, o cenário é outro. Meninos calçam rosa, e meninas vestem azul. Sob essa ótica, me pergunto se ainda faz sentido pensar em modelos masculinos e femininos.

Levei minha dúvida para os fabricantes de material esportivo. Parte das empresas preferiu não responder para não entrar em polêmica. Em tempos de cancelamento, o receio é compreensível.

Outras empresas toparam falar, e a verdade é que, ao menos no que diz respeito aos tênis de corrida, não há consenso. Alguns preferem modelos unissex, outros optam por oferecer alternativas diferentes para cada gênero.

Atletas alinhados para largada na maratona de Valência, na Espanha - Rob Wilson / Unsplash

Mesmo diante de um cenário dividido, é possível inferir duas regras principais sobre tênis e gênero. A primeira é que há diferenças anatômicas entre homens e mulheres que podem justificar a produção de calçados específicos para cada um deles.

"A New Balance possui atualmente divisões masculinas e femininas entre seus modelos de tênis para running, construídas unicamente por razões técnicas, por conta das diferenças existentes de uma maneira geral no formato dos pés de homens e mulheres", afirma a New Balance, em nota.

A Asics vai na mesma linha. "Fisicamente falando, a anatomia do pé feminino e masculino são diferentes, desde a questão de o arco do pé feminino ser mais acentuado que dos homens, como também a questão de o espaço do pé masculino ser maior do que o pé feminino, por exemplo.", explicam Daniel Costa e Flávio Higa, do time de produtos da marca japonesa.

Já a Mizuno costuma produzir tênis iguais, sem diferenciação na produção, e incluir uma numeração mais abrangente, além de uma cartela de cores maior. "Nós não dividimos necessariamente os modelos entre masculinos e femininos, mas sim as numerações, formas e cores, e quando enxergamos a necessidade de desenvolver algum modelo específico para algum público", confirma Gabriela Castro Mos, gerente de produtos Mizuno.

As diferenças anatômicas entre pés masculinos e femininos são sutis. Mesmo ortopedistas experientes têm dificuldade de apontar distinções consistentes – estas, muito mais relacionadas a peculiaridades do indivíduo do que ao gênero em si. Porém, na média, é possível afirmar que os pés femininos são ligeiramente mais arqueados, enquanto os homens têm pés proporcionalmente mais longos, com dedões mais altos. Estudos mostram ainda que mulheres têm maior tendência a desenvolver joanetes, o que requer tênis mais largos na região dos dedos.

E como a indústria trabalha essas diferenças? Oferecendo tênis femininos, em geral, mais amplos na ponta dos pés, e mais ajustados na região do calcanhar. Outra regra universal é ter numeração menor para mulheres e maior para homens. Mas mesmo essas diretrizes variam de modelo para modelo, e de fabricante para fabricante.

Chegamos então à segunda regra: o conforto deve estar à frente do gênero. Se estiver em uma loja física, não se acanhe em experimentar um modelo feito para o sexo oposto. O calçado pode ficar mais confortável no seu pé e, no fim do dia (e do treino), é isso que importa.

"O consumidor deve utilizar o modelo de tênis que mais se encaixa ao seu próprio biotipo e também ao seu gosto pessoal. Dentro deste contexto, uma das recomendações da marca é que a pessoa tenha a oportunidade de experimentar ou testar o tênis antes ou durante a realização da compra", diz a New Balance.