A Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) está com inscrições abertas para cursos de mandarim, kung fu, pintura e caligrafia chinesas até o dia 23 de julho. Previstas para o segundo semestre deste ano, as aulas são oferecidas pelo Instituto Confúcio, fruto de um convênio com a Universidade Jiaotong de Pequim.

Placa da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) no interior de São Paulo - Alexandre F. Jorge/Flickr

São 15 módulos de língua chinesa divididos entre ensino presencial e online no valor de R$ 600,00 cada. Estudantes da Unicamp têm 90% de desconto, e pessoas de fora da universidade podem solicitar bolsa de estudos através de um formulário disponível no site do instituto.

As aulas de pintura e caligrafia chinesas e das três modalidades de kung fu (Tai Ji Quan, Ba Duan Jin e Wu Bu Qua) são gratuitas e presenciais no campus de Barão Geraldo, em Campinas.

Interessados devem se inscrever através do sistema Extecamp para os módulos de mandarim ou por meio do site do Instituto Confúcio para as demais aulas, onde também está disponível o cronograma de horários.