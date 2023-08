Estão abertas as inscrições para a 17ª edição do Prêmio SAE Brasil de Jornalismo - Mercedes Benz do Brasil, promovido pela SAE (Society of Automobile Engineers) em parceria com a montadora alemã.

Trânsito na avenida Moreira Guimarães visto da passarela Valentim dos Santos Diniz, em São Paulo - Rivaldo Gomes/Folhapress

A premiação tem como objetivo reconhecer trabalhos jornalísticos que tratem da mobilidade automotiva, aérea, naval ou ferroviária, nos campos da mineração, agronegócio, energia, sustentabilidade, mobilidade urbana e rodoviária.

As categorias receberão trabalhos publicados em mídias impressas e digitais, além de reportagens produzidas em vídeo. O primeiro lugar de cada uma das categorias receberá R$ 3 mil e uma placa comemorativa.

Além dos vencedores, as categorias terão duas menções honrosas, que receberão R$ 1 mil e um diploma.

As inscrições vão até esta quinta-feira (17) e podem ser feitas por meio deste formulário.