Estão abertas as inscrições para o 40º Prêmio Direitos Humanos de Jornalismo, organizado pelo Movimento de Justiça e Direitos Humanos em parceria com a seccional gaúcha da Ordem dos Advogados do Brasil.

O tema da edição deste ano é "liberdade". Serão premiados os três melhores trabalhos dentro das seguintes categorias: reportagem, fotografia, áudio, televisão, jornalismo online, crônica, grande reportagem e acadêmico. As inscrições vão até o dia 31 de outubro.

Para se inscrever, o autor precisa ter registro profissional de jornalista (MTB). Serão aceitos trabalhos produzidos entre 16 de novembro de 2022 e 31 de outubro de 2023.

Jornalistas no Palácio do Planalto, em Brasília - Alan Marques - 16.jun.16/Folhapress

Nas categorias fotografia, televisão e documentário a banca aceitará trabalhos que foram produzidos, mas por qualquer motivo não foram publicados. Trabalhos que foram censurados devem ser inscritos na categoria "Crônica", mesmo que não pertençam a este formato.

A categoria "acadêmico" é dedicada a estudantes de comunicação social que tenham produzido material com foco em direitos humanos na faculdade ou em estágio. Neste caso, não será necessário apresentar o MTB.

O Prêmio Direitos Humanos de Jornalismo existe desde 1984 e, neste ano, terá apoio da regional latino-americana da União Internacional dos Trabalhadores da Alimentação, da Associação dos Repórteres Fotográficos e Cinematográficos do Rio Grande do Sul (ARFOC-RS) e da Caixa de Assistência dos Advogados do Rio Grande do Sul (Caars).

Os jornalistas classificados em primeiro lugar receberão troféus. Não há prêmio em dinheiro.

O regulamento completo pode ser consultado aqui.