São Paulo

A UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro) está com inscrições abertas para o curso "Diversidade, inclusão e novos formatos no jornalismo pós-cultura digital", em parceria com a Rede de Jornalistas Pretos pela Diversidade na Comunicação, organização não governamental que busca reforçar a participação de jornalistas negros no mercado da comunicação no Brasil e no mundo.

Programa gratuito tem início programado para o dia 8 de março - Unsplash

O objetivo da iniciativa é mostrar a importância de evitar estereótipos e preconceitos no jornalismo. As aulas, ministradas por especialistas do Brasil e dos Estados Unidos, irão discutir sobre os desafios da comunicação para profissionais negros e os caminhos para criar um mercado mais inclusivo e oportuno para todos.

Também serão abordados pontos como as agressões online e as ameaças à democracia, além de debates sobre as estratégias de mitigação para fomentar um ambiente informacional com espaço para a apresentação de diversas narrativas.

O curso é aberto para qualquer pessoa e acontecerá de forma híbrida, com aulas presenciais na Escola de Comunicação (ECO) da UFRJ transmitidas online pelo canal do Pontão de Cultura Digital da ECO no YouTube.

Os encontros acontecerão às sextas-feiras, das 13h30 às 16h, de 8 de março a 21 de julho. Os participantes que obtiverem no mínimo 75% de presença vão receber um certificado de extensão pela UFRJ.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas por meio deste link.