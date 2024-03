Ao menos cinco das 45 reportagens finalistas da edição deste ano do prêmio Pulitzer, o mais prestigioso prêmio internacional do jornalismo, foram produzidas com ajuda de inteligência artificial (IA).



A informação é da organizadora do prêmio, Marjorie Miller, em reportagem publicada pelo portal Nieman Lab.

Inteligências artificiais são treinadas a partir de imensas quantidades de dados disponíveis na internet para entregar as respostas mais adequadas a determinado objetivo - Getty Images

Neste ano, a organização do Pulitzer exigiu que jornalistas divulguem, já no ato de inscrição, se lançaram mão de inteligência artificial na pesquisa ou redação das matérias.



A banca do Pulitzer tomou tal decisão após estudar os benefícios e potenciais riscos da utilização de IA no jornalismo. Miller disse ao Nieman Lab que a abordagem da banca sempre foi exploratória, sem intenções de restringir a utilização dessa tecnologia.



A organização divulgará o trabalho vencedor do prêmio Pulitzer –dentre 1.200 inscritos e 45 finalistas– no próximo dia 6 de maio.