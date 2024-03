São Paulo

A Folha abre, nesta sexta-feira (1º), as inscrições para o seu 68º Programa de Treinamento de Jornalismo Diário —nesta edição, o curso terá ênfase em economia. Estudantes universitários e profissionais graduados em qualquer área podem se inscrever até o dia 12 de março.

Metade das vagas será destinada para candidatos pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência. O treinamento acontece nos meses de abril, maio e junho, das 9h às 18h30. Pela primeira vez desde a pandemia, o formato será totalmente presencial, na Redação da Folha, na região central de São Paulo.

Redação da Folha de S.Paulo - Gabriel Cabral/Folhapress

A seleção dos candidatos para as 20 vagas será feita por meio de provas, análise de currículo, dinâmicas e entrevistas. Serão concedidas bolsas com ajuda de custo. O curso conta com o patrocínio da Philip Morris.

Os trainees terão aulas de práticas jornalísticas, escrita e contarão com uma carga horária voltada a temas da cobertura econômica, abordados por especialistas.

Já estão confirmadas aulas com os economistas Marcos Lisboa, Laura Müller Machado, Renato Colistete e Marcos Mendes. "O comportamento das pessoas e das empresas muda de acordo com medidas de política econômica. Como costuma dizer [o economista e cientista social] Eduardo Giannetti, na economia é como se a previsão do tempo de amanhã afetasse o que realmente vai acontecer com a meteorologia de amanhã", diz Mendes.

Os trainees terão oportunidade de conversar e conviver com repórteres e editores do jornal. O curso será coordenado por Flavia Lima, secretária-assistente de Redação e editora de diversidade da Folha, e por Suzana Singer, editora de Especiais, Seminários e Treinamento.

Não há garantia de emprego ao final do programa, mas o jornal costuma contratar trainees e muitos outros se tornaram colaboradores eventuais.

A Folha incentiva a participação de pessoas negras, indígenas e com deficiência em seus processos seletivos. As inscrições para o treinamento estão abertas até 12 de março (terça-feira) e podem ser feitas por meio deste link.