O Instituto Serrapilheira, entidade de promoção da ciência no Brasil, anunciou apoio financeiro e treinamento para oito projetos de podcasts liderados e produzidos majoritariamente por pessoas negras. Os podcasts devem ter as ciências biológicas, exatas ou da computação como foco central.

Instituto Serrapilheira vai apoiar oito projetos de podcasts liderados e produzidos majoritariamente por pessoas negras - Unsplash

As inscrições começam no dia 15 de abril e vão até 14 de maio. Para se candidatar, as equipes devem submeter resumo da proposta, formato em que o podcast iria ao ar (reportagem, entrevista, ficção etc), orçamento, plano de distribuição e uma amostra de áudio que simbolize o projeto. Podcasts que já estão no ar também podem participar.



As equipes dos oito projetos selecionados receberão treinamento de sete semanas do Laboratório 37, empresa responsável pela produção do podcast 37 Graus. Há também uma etapa presencial, com imersão de quatro dias em cidade a definir. O Serrapilheira ainda pagará até R$ 55 mil para execução dos projetos –que podem estar no papel ou já em andamento.



Mais informações no site.