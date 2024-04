O Prêmio Pulitzer lançou um podcast que ao longo de seis episódios vai encontrar autores e jornalistas que receberam a distinção literária para compartilhar histórias por trás de seus trabalhos premiados.

O podcast vai encontrar autores e jornalistas que receberam o prêmio para compartilhar histórias por trás de seus trabalhos - Unsplash

O Pulitzer on the Road, produzido e apresentado por Nicole Carroll, membro do Conselho do Pulitzer e professora de jornalismo na Walter Cronkite School of Journalism and Mass Communication, terá lançamentos semanais até 29 de abril, uma semana antes do anúncio dos ganhadores deste ano, em 6 de maio.

"Pulitzer on the Road é um esforço para oferecer ao público uma visão sobre como essas obras são produzidas e o que as torna dignas de prêmio", disse a administradora do Prêmio Pulitzer, Marjorie Miller. "Queremos mostrar como o jornalismo e as artes desempenham papéis importantes na democracia."

O podcast está disponível nos principais tocadores de podcast.