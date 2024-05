São Paulo

Desde o lançamento do "The Daily", podcast que disseca um tema noticioso por dia, em 2017, o jornal americano New York Times vem investindo nos conteúdos em áudio.

Em 2020, comprou o Serial, um true crime que investiga casos antigos, e em 2023, lançou o NYT Audio, aplicativo exclusivo para assinantes e usuários do iOS.

App de áudio do New York Times foi baixado mais de um milhão de vezes - Unsplash



Além de agregar os famosos podcasts do jornal, o app oferece matérias quentes narradas por uma voz automatizada e dois programas exclusivos.



"The Headlines" (as manchetes, em inglês), o primeiro deles, foi desenhado como linha auxiliar do "The Daily". É um programa curto, com menos de 10 minutos, em que os repórteres do jornal discutem as três pautas mais importantes do dia.

O "Reporter Reads" (repórter lê, em inglês) traz os bastidores de matérias importantes do periódico, narradas pelos próprios profissionais responsáveis pelos textos.



"O aplicativo é uma tentativa de aproveitar a principal vantagem competitiva do jornal, que é a sua Redação", disse a diretora de áudio do Times, Paula Szuchman, em entrevista ao portal Press Gazette.



Para Szuchman, o app cria uma sensação de proximidade entre os ouvintes e os profissionais do jornal. Desde março deste ano, o NYT Audio acumula um milhão de downloads.