São Paulo

Claudia Raia surpreendeu seus fãs quando anunciou sua terceira gravidez, aos 55 anos, em um stories nas redes sociais. De lá para cá, ela já enfrentou críticas, elogios e dúvidas, mas o amor pelo filho Luca, hoje com um ano, prevaleceu.

Para a atriz, o bebê que ela teve com o marido, o também ator Jarbas Homem de Mello, foi um milagre e uma experiência que a surpreende todos os dias. "Luca é uma criança de tanta luz. Tem horas em que eu olho para ele e fico me perguntando: 'como eu fiz essa criança?' [risos]."

Claudia Raia com o filho Luca - @claudiaraia no Instagram

Em conversa com o Maternar, Claudia mostrou encarar com serenidade a experiência de ser mãe nessa idade, desafiando convenções sociais e questionando estereótipos de idade.

"Claramente era um incômodo uma mulher estar grávida depois dos 50", enquanto o marido, sendo pai aos 53, não passou pelos mesmos questionamentos. "Por aí a gente vê com muita clareza que é algo estrutural mesmo. Me interessa mais questionar isso, o motivo de as pessoas ainda acharem que nós, mulheres, temos prazo de validade."

A atriz conta que a maturidade lhe trouxe ainda mais segurança e uma tranquilidade que não tinha aos 30. A gravidez após os 50 também a fez se sentir como mãe de primeira viagem. "Tudo que eu achava que sabia descobri que tinha mudado."

A maturidade lhe ofereceu também uma clareza renovada sobre suas prioridades, permitindo-lhe equilibrar o cuidado com o caçula e suas outras atividades de forma mais consciente e decidida. "Quando estou em casa tento ficar com Luca o maior tempo possível. O importante para mim é a qualidade do tempo que passamos juntos."

Luca nasceu no dia 11de fevereiro de 2023 - @claudiaraia no Instagram

Para ela, ter filhos com idades diferentes gerou um laço maior entre os irmãos, inclusive Claudia deu Luca para Enzo e Sophia apadrinharem. "Além de ver o amor genuíno entre irmãos, sinto o amor que eles têm como padrinhos."

E assim como Enzo e Sophia, Luca também já vive uma rotina de pais que estão gravando novelas ou nos palcos. Quando Claudia retornou ao trabalho, com a participação na novela "Terra e Paixão" (Globo, 2023), Luca tinha quase sete meses.

Amo ser mãe. Esse é sem dúvida o meu melhor papel. Sempre foi importante para mim conseguir conciliar porque trabalhar me torna, inclusive, uma mãe ainda melhor

"As gravações eram no Rio, foi difícil, mas fizemos ligações todos os dias. Nos ensaios de 'Tarsila, A Brasileira', ele também já me visitou algumas vezes. Amo ser mãe. Esse é sem dúvida o meu melhor papel. Sempre foi importante para mim conseguir conciliar porque trabalhar me torna, inclusive, uma mãe ainda melhor."

A atriz diz amar conversar com outras mães sobre maternidade e tem utilizado o podcast MaterniDelas, no qual ela é apresentadora, para fazer isso, além de liderar um movimento sobre cuidados com o bebê em uma campanha da Pampers, lançada em parceria com o Grupo Boticário.

"Quanto mais a gente conversa, mais a gente vê que as dúvidas e receios que temos afetam várias de nós. Para mim, é importante falar sobre isso justamente para que as outras pessoas entendam que as experiências são diferentes e que não existe certo e errado. Existe tentativa, tentativa e tentativa. Uma boa mãe é aquela que acerta, erra, pede desculpa, como todos os seres humanos."

Claudia admite que também precisou de paciência para lidar com o próprio corpo no pós parto e que o cuidado com corpo e a alimentação ao longo da vida a favoreceu no processo da gravidez.

"Coloquei a paciência na minha listinha de prioridades [risos]. Foi um processo. Meu trabalho faz com que eu me veja muito e no pós-parto eu me olhava e não me reconhecia. É difícil. Mas ao mesmo tempo pensava que tinha que ter paciência, que foi este corpo que sempre me permitiu trabalhar, viver, que foi este corpo que acolheu o milagrinho que é o Luca."

Quando começou os ensaios de 'Tarsila, A Brasileira', ela relata que precisou fazer dieta, intensificar a rotina de exercícios porque seu trabalho naquele momento pedia que seu corpo fosse outro. "No espetáculo eu danço, canto e tudo isso exige do meu físico."

Consciente das pressões sociais sobre mulheres em relação à maternidade e ao envelhecimento, a artista destaca a importância de desafiar essas normas e questionar por que ainda persistem.

"Vamos falar sobre isso, sobre as coisas que nos afetam, que nos incomodam, que nos limitam. Se a gente não falar, vão sempre achar que está tudo bem continuar do jeito que está. Acho que ainda avançamos pouco. Quantas campanhas você vê mulheres 50+ estrelando? E quando você nos vê, que tipo de campanha é? São questionamentos que precisamos fazer para conseguirmos mudar as coisas."

Não existe isso de "não vai dar tempo. Estamos vivas para colhermos aquilo que plantamos, então vamos exercer esse nosso direito e conquistar nossos espaços

Para Claudia, as mulheres 50+ estão começando a entender que podem e devem colocar seus sonhos em prática, independentemente da idade. "Não importa qual é a ambição de cada uma, nada deve ser invalidado. Nunca é tarde!"

"Às vezes, quem vai ler essa entrevista não quer engravidar, mas quer mudar de emprego, de país, terminar um casamento, mas fica com receio dos outros, de não ter mais idade para isso. Não existe isso de "não vai dar tempo. Estamos vivas para colhermos aquilo que plantamos, então vamos exercer esse nosso direito e conquistar nossos espaços."