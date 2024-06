O 19º Congresso Internacional de Jornalismo Investigativo da Abraji (Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo) terá inteligência artificial, cobertura de conflitos e a crise climática como alguns dos principais temas de suas mesas. O evento está programado para acontecer entre 11 e 14 de julho, em São Paulo.

As eleições municipais de 2024 também nortearão parte das atividades, que incluem palestras, debates e oficinas. Ferramentas para combater deepfakes e regras eleitorais serão alguns dos assuntos abordados.

Outra mesa direcionada à preparação de jornalistas para o pleito de outubro terá como objetivo explicar como ler e divulgar pesquisas eleitorais e contará com a presença da diretora do Datafolha, Luciana Chong.

Congresso da Abraji terá atividades presenciais e online - Unsplash

Em relação à cobertura climática e ambiental, haverá paineis sobre a COP30 e desafios ao exercer jornalismo investigativo na Amazônia. O Congresso debaterá ainda a formação de comunicadores indígenas e como reportar pressões e ameaças a povos indígenas.

Um dos paineis discutirá a situação dos yanomamis um ano após a denúncia sobre a crise sanitária e humanitária que atingiu a comunidade. Davi Kopenawa, líder político do povo Yanomami e coautor do livro "A queda do céu: Palavras de um xamã yanomami", será o palestrante; a mediação será feita por Kátia Brasil, co-fundadora e editora executiva da agência Amazônia Real, e pela jornalista e escritora Sônia Bridi.

Além de atividades presenciais, o evento terá cursos online. Em "Como cobrir conflitos como o de Gaza: o que fazer e o que não fazer?", por exemplo, o jornalista Sherfi Mansour, especializado em conflitos no Oriente Médio, explicará aspectos para garantir a profissionais de mídia uma cobertura equilibrada e segura de guerras.