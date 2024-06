O prêmio Melhores Podcasts do Brasil (MPB), que reconhece as melhores produções nacionais, está com inscrições abertas até 5 de julho.

Prêmio brasileiro vai reconhecer melhores podcasts nacionais - Unsplash

São elegíveis podcasts criados até janeiro de 2024, atualizados pela última vez há pelo menos três meses e que se enquadrem em uma das 30 categorias do prêmio. É preciso escolher entre as modalidades "somente áudio" ou "áudio e vídeo" no momento da inscrição.



O concurso é dividido em duas fases, definidas por votação popular. O vencedor será divulgado em dezembro deste ano, numa cerimônia com os cinco finalistas de cada categoria. Os três primeiros colocados recebem um troféu como prêmio.



A inscrição é gratuita e pode ser feita pelo site do MPB.