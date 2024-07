São Paulo

O 68º Programa de Treinamento de Jornalismo Diário da Folha, que neste ano teve ênfase em economia, terminou no início de julho, com a publicação de um caderno especial sobre jovens no mercado de trabalho.

Durante três meses, a turma de 20 trainees cumpriu um cronograma de mais de 300 horas de aulas, entre palestras sobre economia, conversas com jornalistas e oficinas de texto, ministradas por 74 profissionais.

Registro do dia da formatura da turma de trainees de jornalismo diário de 2024 - 5.jul.24 - Bruno Lee/Folhapress

Participaram das atividades economistas como Armínio Fraga, Ana Paula Vescovi, Pérsio Arida, Solange Srour, Marcos Lisboa, André Roncaglia e Samuel Pessôa —os quatro últimos, colunistas da Folha— e executivos como Ricardo Mussa e Diego Barreto, CEOs da Raízen e do iFood, respectivamente.

Jornalistas da casa, dentre os quais os repórteres especiais Patrícia Campos Mello e Igor Gielow, e de outros veículos —como Flávia Oliveira, da GloboNews— também marcaram presença no programa.

Os alunos ainda tiveram vivências nas diferentes editorias do jornal, com contato direto com os editores e repórteres.

Metade das vagas foi destinada a candidatos pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência. O curso teve patrocínio da Philip Morris Brasil e da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA).