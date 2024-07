São Paulo

A Boehringer Ingelheim, empresa da indústria farmacêutica, abriu inscrições para o segundo Prêmio Boehringer Ingelheim de Jornalismo. A premiação reconhecerá reportagens sobre AVC (Acidente Vascular Cerebral) e Infarto, que figuram entre as dez doenças que mais matam no mundo, segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde).

Unsplash

Com prêmio máximo no valor de R$ 10 mil, a iniciativa visa reconhecer e valorizar o trabalho da imprensa na disseminação de informações essenciais para a prevenção e o tratamento dessas doenças. O segundo colocado recebe um prêmio de R$ 7,5 mil, e o terceiro, de R$ 5 mil.

Jornalistas de todo o Brasil podem submeter reportagens sobre o tema publicadas entre 1° de janeiro e 9 de novembro de 2024. As inscrições acontecem até 10 de novembro, no site da Boehringer Ingelheim.

De acordo com o regulamento, são elegíveis pessoas físicas vinculadas a veículos de imprensa atuantes em território nacional, sendo excluídos profissionais habilitados a prescrever medicamentos.

Todos os trabalhos inscritos deverão conter a assinatura do autor. No caso de trabalhos em outros formatos, a autoria deverá ser mencionada, seja ele na televisão, rádio ou web. Não há limite de inscrições por pessoa.

O júri será composto por especialistas como médicos, profissionais de comunicação e/ou políticas públicas e representante do terceiro setor, que avaliarão os trabalhos com base em critérios como: qualidade e acurácia da informação, impacto social, contribuição para melhorias no atendimento e prevenção de AVC e Infarto, linguagem acessível ao público leigo e diversidade de fontes.

A comissão julgadora escolherá três finalistas em cada categoria, sendo elas jornalismo impresso (jornais e revistas) e digital (sites, podcasts, rádio e televisão), e a entrega dos prêmios será realizada em cerimônia em São Paulo, em data e local a serem divulgados.

"A premiação reforça o compromisso da Boehringer Ingelheim com a saúde pública e o papel crucial do jornalismo na educação da população sobre condições de saúde graves. A empresa espera que o segundo Prêmio de Jornalismo incentive a produção de reportagens de alta qualidade, promovendo conscientização, combatendo a desinformação e contribuindo para a redução do impacto dessas doenças na sociedade", diz nota da empresa.