São Paulo

Caramelo ou não eles estão na maioria das casas e são milhões nas ruas ou abrigos do país à espera de um lar. Considerados espertos e resistentes, os vira-latas precisam de carinho e atenção como qualquer outro cachorro.



"Todos os animais, independentemente de raça e espécie, necessitam de cuidados. Avaliação clínica veterinária, realização de exames check-up, cuidado com a higiene do pet são essenciais para manter a saúde e bem-estar", afirma a veterinária Karina Mussolino, gerente-técnica do Centro Veterinário Seres, do Grupo Petz.

Anualmente, o Dia do Vira-Lata é lembrado em 31 de julho. A data chama a atenção para os cuidados e busca incentivar adoções.

Cachorro caramelo ganha colo para descansar - Lívia Marra/Folhapress

Sobre a fama de serem mais resistentes, Karina afirma que afirma que isso só é possível mediante o cuidado contínuo dos tutores.

Qual a origem do vira-lata?

Os cães vira-lata são aqueles que vêm de cruzamentos em que manter a pureza das raças não é uma preocupação. Mais do que isso: muitos são resultado de gerações e gerações de cruzamentos aleatórios.

Em outras palavras, qualquer cachorro que sua origem é desconhecida e tem mistura entre outras raças é classificado como vira-lata ou sem raça definida.

O caramelo se popularizou. É possível dizer que a cor é dominante entre os vira-latas?

Cães sem raça definida são resultado de cruzamentos aleatórios, sendo muito difícil prever quais serão suas características. No entanto, ao longo da história, cada país tem suas raças mais populares.

Vira-latas têm fama de serem mais fortes e adoecerem menos. É verdade?

Todos os cães independentemente da raça precisam manter a vacinação, a vermifugação, e os cuidados de higiene em dia, assim como manter uma alimentação balanceada. Os vira-latas têm fama por ficarem menos doentes, mas isso só é possível mediante o cuidado contínuo dos tutores.

Resgatados ou adotados, vira-latas podem ter mais problemas de adaptação?

Sim, vira-latas resgatados podem ter mais dificuldades de adaptação devido a um histórico de traumas, falta de socialização, ambientes variáveis e problemas de saúde. No entanto, com paciência, treinamento e carinho, muitos conseguem se adaptar bem a novos lares.

Quais cuidados devemos ter com os vira-latas?

Todo cachorro ou gato encontrado na rua pode ser chamado de vira-lata?

Não necessariamente. Alguns animais que vivem em situação de rua, sem cuidados, não necessariamente podem ser chamados de vira-lata se estivermos aqui considerando a raça.

Quais cuidados tomar ao se aproximar de um animal na rua?

Ao se aproximar de um animal que está em situação de rua, mantenha a calma, evite movimentos rápidos para que ele não se assuste, aproxime-se lentamente, evite contato visual direto, não grite. Observe o comportamento e reação do cão, use uma voz suave e, aos poucos, vá se aproximando até ganhar confiança. Observe se ele tem um responsável, se está ferido ou se necessita de ajuda e cuidados veterinários.

