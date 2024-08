São Paulo

Estão abertas as inscrições para o 8º Congresso Internacional de Jornalismo de Educação, realizado pela Jeduca (Associação de Jornalistas de Educação) nos dias 2 e 3 de setembro. O evento acontece na Fecap (Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado), na região central de São Paulo, com transmissão online dos painéis.

Os principais temas desta edição são os impactos da crise climática na educação, o uso da inteligência artificial nas escolas e nas Redações e a cobertura das eleições municipais, além de tópicos como educação infantil, educação antirracista, inclusão de crianças com deficiência e educação midiática. Ao todo, a programação conta com 12 mesas.

Jeduca abre inscrições para o 8º Congresso Internacional de Jornalismo de Educação - Unsplash

O evento reúne jornalistas dedicados à cobertura de educação, políticos e especialistas da área. Com mediação de Débora Freitas (CBN), o colunista Bruno Boghossian, da sucursal de Brasília da Folha, participa do painel "Educação Dá Voto?" com a senadora Dorinha Seabra Rezende (União Brasil-TO), a deputada estadual Macaé Evaristo (PT-MG) e o diretor-executivo da empresa Plano CDE, Maurício de Almeida Prado.

Já a jornalista Johanna Nublat, que assina o blog Vidas Atípicas na Folha e é mãe de uma criança autista, fará a mediação da mesa "O que significa realmente incluir uma criança com deficiência na escola?".

As inscrições são feitas no site do congresso. Para associados à Jeduca e para professores e estudantes de comunicação —no último caso, independentemente de serem associados ou não—, não há taxa de inscrição para a participação a distância, e o ingresso presencial custa R$ 25. Não-associados pagam R$ 25 pelo formato online e R$ 50 pelo presencial.