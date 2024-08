São Paulo

Nesta quarta-feira (28), Paris volta aos holofotes com o início dos Jogos Paralímpicos, que vão até 8 de setembro. Ao todo, cerca de 4.400 atletas de 184 países devem competir em 22 modalidades.



A AACD (Associação de Assistência à Criança Deficiente) preparou cinco dicas para que o público torça com respeito e consciência, sem reforçar estereótipos ou atitudes capacitistas.

Seleção brasileira masculina de goalball venceu a Turquia por 4 a 2 nas semifinais das Paralimpíadas de Tóquio, em 2021 - Takuma Matsushita/CPB

Valorize o esforço, não a deficiência

Evite destacar a deficiência do atleta como motivo de inspiração. Enfatize o talento, dedicação e habilidades esportivas, da mesma forma que faria com qualquer outro atleta.



Cuidado com o vocabulário

Termos como "super-herói" ou "coitadinho" podem parecer elogios ou expressões de empatia, mas acabam desumanizando as pessoas com deficiência. Use termos neutros e respeitosos, como "atleta", "competidor" e "campeão".



Não subestime a capacidade dos atletas

Evite frases como "não sabia que eles podiam fazer isso". Lembre-se de que os atletas paralímpicos são profissionais altamente preparados, capazes de feitos impressionantes em suas modalidades, sem que isso seja surpreendente.



Evite comparações

Não compare os esportes paralímpicos com os olímpicos, como se houvesse uma hierarquia. Cada modalidade tem suas próprias regras e desafios, e todos os atletas merecem reconhecimento por suas conquistas, sem comparações desnecessárias.



Apoie de forma inclusiva

Demonstre apoio aos atletas durante o ano todo, em todas as modalidades e níveis, ajudando a construir uma sociedade mais justa e igualitária.