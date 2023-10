Na rodada mais recente do Campeonato Brasileiro, o Bragantino, considerado a quinta força do futebol paulista na competição (entre cinco representantes), derrotou o Palmeiras por 2 a 1 de virada, no interior paulista, e assumiu a segunda posição.

O Braga chegou a 45 pontos, ultrapassando o próprio Palmeiras e o Grêmio (ambos 44) e situando-se bem à frente das demais equipes de SP no Brasileiro: São Paulo (34 pontos), Corinthians (30) e Santos (27).

Com uma sequência de quatro vitórias e um empate, o time de Bragança Paulista tornou-se a maior ameaça ao título do Botafogo, que lidera com 52 pontos porém vem acumulando tropeços, com três derrotas e um empate nas últimas quatro partidas.

O Bragantino é comandado por Pedro Caixinha (Caixinha é sobrenome mesmo), 52, mais um entre os tantos portugueses que apareceram de tempos para cá no futebol nacional.

Eduardo Sasha (braços erguidos) festeja gol do Bragantino diante do Corinthians pelo Campeonato Brasileiro, em Itaquera (São Paulo) - Carla Carniel - 2.jul.2023/Reuters

Sem nomes famosos no elenco –o mais conhecido é o atacante Eduardo Sasha, 31, ex-Internacional, Santos e Atlético-MG–, o time se ampara no conjunto para fazer frente aos adversários.

Um dos pontos fortes do Braga é o controle do jogo, conforme aponta o instituto suíço Cies (Centro Internacional de Estudos do Esporte). É o quarto no ranking dos times com mais posse de bola no Brasileiro, com 56% do tempo efetivo em que a redonda está em jogo.

Tendo a posse, o time corre risco zero de ser ameaçado pelo oponente, e nesse quesito o Bragantino só fica atrás de Fluminense, São Paulo (ambos 60%) e Flamengo (59%).

Porém o que chama mais atenção nos números do time de Caixinha apresentados pelo Cies, que recorreu a informações da empresa de análise de dados Wyscout, é a pontaria.

E pontaria dos dois lados do campo. O Bragantino é o mais preciso ao mirar o gol adversário e o que menos permite ao rival acertar a meta defendida pelos goleiros Cleiton (o titular) e Lucão.

No ataque, são 5,8 finalizações com endereço certo, em média, por partida. Dessas, 1,4 acaba nas redes, ou aproximadamente uma a cada quatro.

Nenhum time no Brasileiro tem pontaria mais precisa. Atrás vêm Fluminense (5,4 conclusões certas por jogo), Fortaleza (5,2) e Palmeiras (5).

Em uma comparação com ligas do mundo, os times brasileiros finalizam pouco no alvo.

Na Alemanha, a média do Bayern é de 9,4, a mesma do Feyenoord na Holanda. Na Inglaterra, os melhores são Brighton (8,2) e Manchester City (7,5), e na Espanha, o Real Madrid (7,7).

Na defesa, o Braga permite a seus rivais 3,1 finalizações certas por partida, quase a metade do número do Coritiba, que está na lanterna do Brasileiro (5,8), e do América-MG (5,7), o penúltimo na tabela.

Dessas 3,1 conclusões, menos de um terço acaba nas redes bragantinas, já que a média de gols sofridos por jogo é de 0,9 –a equipe tem a terceira melhor defesa, atrás das de Botafogo e Atlético-MG.

No exterior, os clubes menos propensos a sofrer gols nas principais ligas são Inter de Milão (somente 1,6 finalização certa dos adversários, em média, por jogo), que lidera o Italiano, Manchester City (1,8), que lidera o Inglês, Napoli (1,8), terceiro colocado no Italiano, e Arsenal (2,2), terceiro colocado no Inglês.

O técnico português Pedro Caixinha está no comando do Bragantino desde o começo deste ano - Carla Carniel - 2.mai.2023/Reuters

O surpreendente Bragantino, amparado em seus pontos fortes, terá força para manter a arrancada e ultrapassar o hoje cambaleante Botafogo?

O retrospecto recente indica que sim, contudo a tabela do Brasileiro dá a entender que não, pois a sequência de duelos do Braga (próximas cinco partidas) é dificílima: Athletico-PR (fora), Santos (fora), Fluminense (casa), Atlético-MG (casa) e Flamengo (fora).

Caso chegue lá, o Bragantino, fundado em 1928, obterá um título inédito (bateu na trave em 1991, com o vice ante o São Paulo), e o mais relevante com folga, para acrescentar à sua pequena galeria de troféus –o mais destacado deles, o do Campeonato Paulista de 1990.