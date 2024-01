Lisboa

O fervilhar de gente em algumas das ruas mais boêmias do centro de Lisboa parece estar com os dias contados. A Câmara Municipal da cidade (órgão equivalente à Prefeitura) está preparando uma nova regulamentação que deve impor restrições à venda de bebidas alcoólicas após as 23h.

De maneira geral, bares, restaurantes e lojas de conveniência de algumas regiões poderão ser impedidos de comercializar bebidas alcoólicas "para a viagem" depois do horário estipulado.

A expectativa é que, sem o consumo de álcool, as aglomerações nas ruas do centro da cidade diminuam.

Milhares de jovens se reuniram na chamada rua Rosa, no centro de Lisboa, durante a conferência de tecnologia Web Summit - Eóin Noonan 5.nov.19 /Divulgação Web Summit via Sportsfile

O objetivo da medidas, que devem se restringir às zonas que tradicionalmente concentram o burburinho da noite na capital de Portugal, é reduzir problemas relacionados à concentração de pessoas, como excesso de ruído e agressões.

O texto com as mudanças ainda não foi divulgado oficialmente, mas foi adiantado em reportagem do jornal Público.

A Câmara Municipal também deve apertar o cerco em relação a caixas de som e outros equipamentos, restringindo também a utilização de luzes piscantes.

Associações de moradores queixam-se, há vários anos, de problemas como sujeira e barulho associados às aglomerações nas ruas e pedem maior fiscalização nas áreas boêmias do centro de Lisboa.