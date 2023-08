No dia 24 de julho de 1993, uma segunda-feira, a banda Planet Hemp subia ao palco do Garage, no Rio de Janeiro, para o seu primeiro show. Na época, ainda com Luiz "Skunk", o mentor de tudo, ao lado de um jovem Marcelo D2.

Trinta anos se passaram e o principal tema das letras do grupo continua rendendo polêmica, apesar de pequenos avanços em relação à política de drogas, liberdade de expressão (existe até uma marcha anual), mídia especializada e a legislação sobre o uso de cannabis para fins medicinais.

Cartaz de show do Planet Hemp no Garage, no Rio de Janeiro, em 1993 - Pedro de Luna/Leitor

Apesar da lenta evolução no debate nacional, músicas e videoclipes que versam sobre a erva não são mais (explicitamente) censurados. Também não se prendem mais os músicos e os seus fãs por usarem camisetas com alusão à planta ou por cantarem sobre ela. Sim, tudo isso realmente aconteceu durante a década de 1990, quando o Planet Hemp amargou vários dias numa cela em Brasília.

Em 2022, o grupo carioca lançou um disco de inéditas – o primeiro desde o ano 2000 - provocativamente intitulado "Jardineiros". Desde então, D2, Formigão, BNegão, Pedrinho, Nobru e companhia vêm lotando shows, ganhando prêmios e provando que ainda há muita lenha pra queimar.

Fazendo a cabeça há três décadas, o legado da banda se faz presente no livro "Planet Hemp mantenha o respeito" e no filme "Legalize Já", sobre o inusitado encontro entre Skunk e D2, que levaria o (então) camelô Marcelo ao mundo da música. No entanto, desde 2015 se arrasta no STF a votação para a descriminalização do porte de drogas (como a maconha) para consumo pessoal.

Que venham mais 30 anos de Planet e, como diz uma de suas letras, que as autoridades ponham as cartas na mesa e discutam essas leis.

Pedro de Luna, 48, é jornalista, escritor e quadrinista. Escreveu e publicou 18 livros, entre eles as biografias do Planet Hemp, de Speedfreaks, de Champignon (CBJr) e do professor e deputado federal Chico Alencar (PSOL/RJ).

O blog Praça do Leitor é espaço colaborativo em que leitores do jornal podem publicar suas próprias produções. Para submeter materiais, envie uma mensagem para leitor@grupofolha.com.br