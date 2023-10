São Paulo (SP)

A cidade de São Paulo tem uma relação muito conturbada com seus monumentos, diria que até desrespeitosa. Como se já não bastasse as péssimas manutenções que recebem, sempre sujas, faltando pedaços ou até mesmo sendo roubadas para serem derretidas, a capital paulista tem o péssimo hábito de movê-las de lugar.

Largo de São Francisco no início do século 20, destaque para o monumento a José Bonifácio, o Moço, que não está mais neste local. - Divulgação/Acervo do São Paulo Antiga

E geralmente quando elas são removidas de seu lugar de origem para outro canto da cidade ou para o depósito da prefeitura é, geralmente, em virtude das modificações viárias que São Paulo sofre. São incontáveis os monumentos paulistanos que saíram de seus locais planejados para ir para outro, geralmente ficando ofuscadas ou esquecidas em novos pontos que não foram pensados para eles.

Um destes monumentos movidos de seu lugar de origem está hoje dentro de uma faculdade e por isso tanto a escultura como o homenageado são praticamente ignorados pelos paulistanos. Trata-se de José Bonifácio, o Moço.

UM MOÇO DESCONHECIDO

Mas espere um momento, quem é José Bonifácio, o Moço? Trata-se do sobrinho-neto do Patriarca da Independência, filho de seu irmão Martim Francisco Ribeiro de Andrada. O sobrinho ilustre nasceu em Bordeaux, França, no ano de 1827, durante o período que a família vivia em exílio, após D. Pedro I ter dissolvido a assembleia constituinte de 1823.

Ilustração de José Bonifácio de Andrada e Silva, o Moço. - Acervo da Biblioteca Nacional

Para diferenciá-lo de seu tio famoso ele foi apelidado desde cedo como "O Moço". Apesar do parentesco e da proximidade ele conviveu muito pouco com o Patriarca da Independência. Contudo, quem conhecia ambos costumava dizer que o sobrinho herdou o interesse pela política e pelo Brasil, já que seguiu intensa carreira acadêmica e política, sendo aluno e posteriormente professor da Faculdade de Direito de São Paulo, onde foi titular das cadeiras de direito criminal e civil. Durante sua trajetória acadêmica teve como alunos figuras como Rui Barbosa, Castro Alves entre tantos outros.

Na política teve ampla carreira sendo deputado provincial, deputado geral (respectivamente equivalentes a deputado estadual e federal), além de senador imperial. Também foi ministro do império por duas oportunidades e durante sua trajetória política defendeu o voto dos analfabetos e o sistema parlamentarista. José Bonifácio, O Moço, faleceu em 26 de outubro de 1886.

UM MONUMENTO PARA O MOÇO

Após sua morte ocorreu um intenso movimento para que seu legado fosse eternizado através da construção de um monumento. A ideia contou com o apoio de figuras como Joaquim Nabuco e Rui Barbosa, e teve como principal incentivador o francês Jules Martin, autor da primeira planta da província de São Paulo e do projeto do primeiro Viaduto do Chá, seu legado mais famoso.

Martin foi o arrecadador da verba e quem escolheu o escultor da obra, seu conterrâneo Georges Engrand, para esculpir o monumento. O Monumento a José Bonifácio, o Moço, foi inaugurado quatro anos após sua morte em 26 de outubro de 1890, diante do convento dos Franciscanos.

Largo de São Francisco em 1903, com destaque para o monumento a José Bonifácio, o Moço. - Divulgação/Acervo São Paulo Antiga

A obra grandiosa chamava a atenção em uma capital paulista ainda pouco dotada de esculturas públicas. Com sua base, pedestal e estátua o monumento alcançava pouco mais de 9 metros de altura e logo se transformou em ponto de encontro para discursos, protestos e manifestações políticas.

O monumento permaneceria por ali durante 45 anos, até que em 1935 foi ordenado seu desmonte para que o local passasse por reformas viárias, para desafogar o trânsito da região do centro velho de São Paulo. Retirado, teve sua base e pedestal destruídos enquanto a escultura foi movida para um depósito da prefeitura.

O RESGATE

Monumento a José Bonifácio, o Moço, teve um final feliz. Está desde 1940 instalado no saguão da Faculdade de Direito. - Mario Vázquez Amaya

Sua retirada desagradou alunos e professores da faculdade de São Francisco, afinal tratava-se de uma das grandes figuras daquela instituição e um dos primeiros monumentos públicos da cidade. Durante cinco anos ocorreram discussões para recolocar o monumento em alguma via próxima, nenhuma obtendo sucesso.

A solução definitiva viria apenas em 1940 com a inauguração do novo prédio da Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Foi quando decidiram instalar a estátua em uma posição central e privilegiada no saguão da academia. E é onde o monumento se encontra até os dias de hoje.

