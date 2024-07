São Paulo (SP)

Em uma cidade que adora fazer seus espaços tradicionais desaparecerem, encontrar estabelecimentos que resistem há mais de meio século é cada vez mais difícil. Felizmente foi uma grata surpresa encontrar belo, vivo e forte o agradável e delicioso Aldino´s Restaurante.

Visual simples, mas de bom gosto, esconde painéis artísticos em azulejos de importante ateliê de São Paulo - Douglas Nascimento/São Paulo Antiga

Localizado na alameda Barão de Limeira na mesma quadra em que fica esta Folha o Aldino´s é há muito frequentado por funcionários deste jornal que buscam uma refeição caprichada e honesta, especialmente em um bairro que até pouco tempo ficava às turras com as crises da Cracolândia e que agora vem ganhando uma espécie de renascimento. E é um momento de se explorar o que tem de bom nessa região.

Inaugurado em 1960 pelo imigrante português Aldino Borges de Magalhães, que chegou ao Brasil ainda criança com sua família, o restaurante está localizado no térreo do edifício Prudente de Morais, um charmosíssimo prédio de cinco andares, construído na primeira metade do século 20 e patrimônio histórico paulistano que parece mais parisiense do que paulistano. Apesar de seu fundador ter falecido em 2018 o restaurante permanece com a família, sendo liderado atualmente por seu filho, também chamado Aldino.

O Aldino´s Restaurante fica no térreo do Edifício Prudente de Moraes, prédio que é patrimônio histórico de São Paulo. - Douglas Nascimento/São Paulo Antiga

O Aldino´s não é aquele restaurante queridinho dos boçais influencers de plantão, mas um espaço familiar e honesto onde se pode consumir os tradicionais cardápios da semana e também outros especiais onde, particularmente, destaco as deliciosas omeletes. Além do diferencial da comida boa a casa tem outra atração, que me valeu tirar o chapéu: seus murais de azulejos artísticos.

Encomendados pelo seu fundador ao abrir seu restaurante, os painéis de azulejos foram produzidos pelo tradicional Ateliê Moral, empresa fundada ainda na primeira metade do século 20 e que se especializou em dar um ar paulistano à tradicional azulejaria portuguesa.

Painel de azulejos no Aldino´s Restaurante com referência à colheita de café no interior paulista - Douglas Nascimento/São Paulo Antiga

No restaurante tem, ao todo, cinco painéis com variados cenários brasileiros e portugueses, sendo respectivamente uma colheita de frutas, colheita de café, Brasília (DF), além das vistas da avenida da Liberdade e ponte sobre o rio Tejo, ambas em Lisboa, Portugal.

A cidade de São Paulo tão movimentada e em constante transformação, sempre revela gratas surpresas. Quando estiver por Campos Elíseos, na região central de São Paulo, não deixe de fazer uma visita ao restaurante e, de quebra, conhecer um pouco da tradicional azulejaria paulistana, raramente reunida com tantas obras em um só lugar.

Serviço:

Aldino´s Restaurante

Alameda Barão de Limeira, 548 – Campos Elíseos, Centro

Funcionamento: Segunda à Sexta-feira das 8h às 18h

Instagram: @aldinosrestaurante

ATELIE MORAL É SÍMBOLO DE SÃO PAULO

Instalados em casas, palacetes, repartições públicas, cemitérios, edifícios e até em estabelecimentos comerciais, os painéis de azulejos confeccionados pelo Ateliê Moral deram um visual típico paulistano a uma arte que é reconhecidamente portuguesa. Seus trabalhos refletem desde temas patrióticos a representação de cidades, passando por cenários europeus e até imagens sacras.

Um dos painéis mais conhecidos deste ateliê é o que está localizado na histórica padaria Santa Tereza (foto abaixo), a mais antiga do Brasil, fundada em 1872 e localizada praça Dr. João Mendes, centro histórico de São Paulo, cujo painel foi colocado no estabelecimento em meados da década de 1950.