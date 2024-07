Brasília

O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, afirmou nesta quarta-feira (17) estar otimista que sua pasta escapará dos novos cortes que devem ser feitos para fechar as contas em equilíbrio neste ano.

"Não perguntei ao [Fernando] Haddad se vamos ser cortados ou não [neste ano], mas fiz questão de mostrar a ele nossa realidade para sermos merecedores de julgamento justo. Estou otimista [que Defesa vai escapar dos cortes]. Aqui a gente não aguenta mais corte", disse à Folha.

A declaração ocorre depois da reunião do ministro com o presidente Lula (PT), Haddad e Rui Costa (Casa Civil) no Palácio do Planalto. O encontro ocorre após outras duas reuniões no palácio com a presença de comandantes das três forças na semana passada.

O ministra da defesa, Jose Múcio, na Comissao de Relaçoes Exteriores e de Defesa Nacional na Câmara. - Gabriela Biló-17.4.2024/Folhapress

A reunião foi para a Defesa apresentar a situação fiscal do ministério em 2024 e 2025. "A gente está represando nossas obrigações financeiras, pagamentos, e está precisando que se cuide mais disso", disse Múcio, mencionando a fragata e o submarino de Itaguaí (RJ).

De acordo com o ministro, agora caberá a Haddad apresentar o que pode ser feito a respeito do tema, em reunião na próxima semana. Lula apenas demonstrou que é preciso encontrar uma solução, segundo Múcio.

O ministrou disse ainda que o orçamento da Defesa sofreu uma queda de 47% nos últimos dez anos. Em 2014, ainda no governo Dilma Rousseff (PT), a fatia do orçamento médio para discricionárias era de R$ 17 bilhões. Neste ano, foi para R$ 11,65.

O Ministério da Defesa está entre as pastas mais atingidas por cortes feitos em 2024 pelo governo Lula (PT) para ajustar o Orçamento às regras do novo arcabouço fiscal. O órgão perdeu R$ 280 milhões durante o ano e ficou com o menor volume de recursos em uma década.

Depois do corte de verbas, a Defesa ficou com R$ 5,7 bilhões disponíveis em verba discricionária, sem contar recursos de emendas parlamentares e do Novo PAC. Em 2014, essa mesma fatia era de R$ 11,5 bilhões, cifra que supera R$ 20 bilhões se for considerada a inflação do período.