Uma locomotiva diesel-elétrica fabricada em 1978 e que já pertenceu a empresas da Austrália, dos Estados Unidos e do Brasil foi levada para Araraquara (a 273 km de São Paulo) para formar a composição do Trem de Natal deste ano.

Hoje pertencente à ABPF (Associação Brasileira de Preservação Ferroviária), que a comprou num leilão em 2019, a locomotiva GE 9380 foi levada no último dia 14 com outros dois carros, um deles salão-bar.

Locomotiva 9380, da ABPF (Associação Brasileira de Preservação Ferroviária), que fará rota natalina no interior paulista - Divulgação/Vanderlei Zago

A programação do Trem de Natal está sendo definida pela ABPF e as concessionárias que administram as ferrovias no interior de São Paulo. As viagens devem ocorrer em dezembro e a origem deve ser Santa Fé do Sul.

Colocada à venda num leilão há quatro anos, a locomotiva 9380 foi comprada pela regional do sul de Minas Gerais da ABPF por R$ 150 mil (R$ 192,6 mil, corrigidos pela inflação).

A locomotiva quando foi arrematada num leilão em 2019 para reforçar o acervo da associação de preservação - Divulgação/ABPF

Três unidades foram fabricadas para a Hamersley Iron Railroad, da Austrália, e utilizadas naquele país até 1997, quando foram substituídas por máquinas mais modernas.

No ano seguinte, as três foram para os Estados Unidos, primeiro alugadas para uma empresa e, em 2006, os exemplares tomaram caminhos diferentes: uma foi vendida para a Minnesota Commercial Railroad, enquanto as outras duas foram compradas pela brasileira Fiagril e usadas no trecho concedido à Brasil Ferrovias –depois ALL (América Latina Logística), hoje Rumo Logística.

A locomotiva foi utilizada até 2018. A 9381 também veio para o Brasil e, em 2007, a ALL a transferiu para a MRS Logística, em troca de outra máquina. Na empresa, ganhou a numeração 3749 e segue em atividade.

Já a unidade que foi vendida à Minnesota Commercial foi retirada de circulação e está guardada em um pátio, aguardando um destino.

AUMENTO DE ACERVO

Na viagem, também seguiu com o comboio uma automotriz da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) e a locomotiva 7770, que foi doada pela companhia para o IMF (Instituto Memória Ferroviária), de Rio Claro.

A locomotiva 7770 pertenceu no passado à Companhia Paulista de Estradas de Ferro. Produzida pela LEW (Lokomotivbau Elektrotechnische Werke Hans Beimler) na Alemanha em 1967, ela usou a numeração 770 na Paulista e, quando foi incorporada ao patrimônio da Fepasa, em 1971, passou a usar o número 7770.

Com o fim da Fepasa (Ferrovia Paulista S.A.) na década de 1990, ela acabou transferida em 1997 para a CPTM e foi utilizada até três anos atrás.