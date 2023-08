São Paulo

Brasília se prepara para receber a sétima edição do Favela Sounds, que já se firmou como o principal festival de cultura periférica do país. Ano após ano, o evento reúne jovens de diversas periferias do Distrito Federal, transformando o centro em um espaço de projeção de identidades e expressões autênticas. Entre os dias 28 de agosto e 2 de setembro, a programação repleta de shows, oficinas e debates tomará conta do Museu Nacional e de várias Regiões Administrativas (RAs), com atividades gratuitas voltadas para a inclusão produtiva da juventude das favelas e para a promoção de encontros intergeracionais e inter-regionais.

Será uma semana em que o Distrito Federal vai se tornar o epicentro do funk, rap em suas diferentes vertentes, samba, reggae, afrobeat e tecnobrega. Nesta sétima edição, a programação é pautada pelo protagonismo feminino, com uma ênfase na atuação de artistas mulheres.

DJ Mu540 vai se apresentar no Favela Sounds 2023 - Caique Tavaresss

O rap e o trap estarão representados por promessas de futuro como MC Luanna, Hate RCT e Margaridas. O funk, por sua vez, reunirá gerações do gênero no palco, incluindo DJs Mu540 e Barbie Plussize. O pop ganha voz através da paulistana Lia Clark, enquanto o afrobeat será contemplado nos sets dos DJs Vane Marques, UMiranda e Cxxju.

A participação de artistas brasilienses na programação é um reflexo de uma nova iniciativa do evento, que visa a estreitar os laços entre artistas periféricos locais e de outras cidades e países. Para garantir a participação na programação, o festival oferece ônibus gratuitos que vai percorrer 10 bairros periféricos do DF até o Museu Nacional.

O Favela Sounds de 2023 coloca em foco as trajetórias e potencialidades das narrativas periféricas, tendo como pano de fundo o tema "As Muitas Formas de Narrar". Para além da música, o evento une roteiristas, atores, diretores, escritores, poetas, rimadores e outros profissionais que utilizam a palavra como instrumento de transformação, oferecendo uma gama diversificada de atividades formativas.

Na noite de abertura oficial do festival, em 28 de agosto, o Favela Sounds traz a Arena da Palavra, uma atividade que reflete o tema da edição e culmina na grande final da Batalha das Batalhas de Rima do evento. Neste ano, o Favela Sounds busca identificar o melhor rimador ou rimadora do DF, aliando-se a quatro renomadas batalhas de rima da cidade.

Nos dias 30 e 31 de agosto, o festival promove debates enriquecedores sobre o mercado criativo em diversos Institutos Federais de Brasília. Sob o tema "Viver de…", esses encontros inspiram a inclusão produtiva dos jovens no mercado criativo.

E mesmo antes do início do festival, entre 8 e 25 de agosto, o público poderá participar de oficinas online e presenciais, além das semifinais das Batalhas de Rima. Mais informações sobre as oficinas estarão disponíveis no mês de agosto.