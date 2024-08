É muito comum encontrarmos vinhos chilenos ao estilo de Bordeaux. Francisco Baettig mesmo fez alguns dos mais icônicos deles como enólogo do grupo Chadwick. Conheci o Francisco, por sinal, no ano passado, em uma viagem ao Chile a convite da Chadwick e da World Wine para visitar a Viñedos Chadwick, a Seña, a Errázuriz e a Arboleda. Provei tintos bordaleses incríveis.

Na sua vinícola, no entanto, Baettig busca o estilo da Borgonha. Em maio deste ano, participei de uma vertical com seus pinots e seus chardonnays. A cerca de 635 km de Santiago, a Baettig fica em Traiguén. Traiguén é uma subdenominação de Malleco, uma das regiões viníferas mais ao Sul do Chile.

"É uma zona mais fria, com menos sol e mais chuva do que as denominações clássicas em torno de Santiago", conta Francisco. "Como a pinot noir e a chardonnay são variedades de clima frio, elas se adaptam muito bem a essa zona. Pois o frio conserva a acidez das uvas e produz vinhos com menos álcool. Vinhos mais elegantes, mais verticais, do estilo Borgonha". Talvez daí a opção pelo estilo da Borgonha.

Ou não. Talvez tenha decidido fazer vinhos na sua terra natal justamente por causa disso. O fato é que os vinhos são muito elegantes e realmente lembram muito os vinhos da Borgonha. Vamos usar o Selección de Parcelas Los Primos Chardonnay 2018 (R$ 730,00) para aprender algo sobre a rotulagem no Chile

1 - O nome da vinícola. Neste caso, é também o sobrenome do sócio e enólogo Francisco Baettig

2 - Los Primos é o nome do vinho. No caso, é o vinho mais especial da vinícola. Selección de Parcelas indica que ele foi feito a partir de setores muito específicos das várias parcelas da propriedade do . Pedaços de terra muito específicos com capacidade de produzir as uvas com as características necessárias para render vinhos complexos, elegantes e com um ótimo potencial de guarda.

3 - D.O. é abreviação de denominação de origem. A denominação de origem Traiguén é uma subdenominação da D.O. Valle del Malleco. Pertencer a uma denominação menor costuma ser um sinal de qualidade, pois só terroirs especiais conquistam o direito de se tornarem denominações de origem.

4 - Viñedo Los Suizos é o nome do vinhedo como um todo, que tem 15 hectares, com cinco parcelas de pinot noir e três parcelas de chardonnay. Chama assim porque foram os suíços que colonizaram a região e porque os bisavós dos sócios chegaram da Suíça em 1864. Tem solo vulcânico, profundo, com argila, mas pobre. Tem boa drenagem.

5 - Endereço da propriedade agrícola. La Esperanza é uma localidade de Traiguén

6 - Pela regulamentação chilena, um vinho pode levar o nome da variedade no rótulo quando no seu blend entra pelo menos 75% da tal uva. Aqui neste caso, no entanto, o vinho é 100% chardonnay.

7 - 2018 é safra. No caso do Chile, a variação do clima costuma ser menor do que na Europa e, portanto, influenciar um pouco menos na qualidade do vinho.

8 - Viticultura de secano volcánico

Secano quer dizer sem irrigação.

9 - 12,5% é o grau alcoólico do vinho. Pela região ser fria, o grau alcoólico costuma ser um pouco mais baixo do que em outros vinhos chilenos.

10 - Esse é o volume padrão de uma garrafa de vinho.