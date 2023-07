Nasa se prepara para receber amostras de asteroides coletadas a 300 milhões de km da Terra

RFI

O estudo do material coletado deve proporcionar um melhor entendimento sobre a formação do sistema solar e como o planeta Terra se tornou habitável. Esta é a primeira vez que a Nasa coleta uma amostra de asteroide para trazê-la de volta à Terra. O Japão já realizou missões desse tipo: a sonda Hayabusa-2 trouxe com sucesso em 2020 cerca de 5,4 gramas do asteroide Ryugu.

Desta vez, a Nasa espera encontrar na preciosa cápsula até 250 gramas de material.

Eve Berger, geoquímica orgânica e cosmoquímica da Nasa, mostra equipamentos do Laboratório de Amostras Osiris-Rex, que analisará uma amostra do asteroide Bennu - Mark Felix/AFP

A data de pouso está prevista para 24 de setembro em uma base militar no deserto de Utah, no oeste dos Estados Unidos, quase exatamente sete anos após a decolagem do Osiris-Rex da Flórida, em setembro de 2016.

As amostras serão então transportadas para o Centro Espacial Johnson em Houston, no Texas. No local, uma grande caixa de metal e vidro os espera. O aparelho tem longas luvas brancas coladas a suas laterais, por onde os cientistas deslizarão seus braços para manipular o precioso tesouro. Manter um ambiente hermético e estéril é essencial para evitar a contaminação das amostras, trazidas em uma cápsula que exigirá muitos dias de trabalho meticuloso para abrir.

"Com base nas observações do asteroide, esperamos [encontrar] diversas rochas muito escuras, potencialmente muitos tipos que conterão carbono e compostos orgânicos", explicou Nicole Lunning, encarregada pela Nasa para a conservação das amostras.

'Elementos básicos da vida'

Esses compostos representam "os elementos básicos da vida", continua ela, enfatizando que não são elementos vivos em si. "Foi realmente isso que motivou a ideia de coletar essas amostras. Ir até esse tipo de asteroide permite entender quais elementos podem ter alimentado a vida na Terra."

Nem todas as amostras serão analisadas imediatamente, para que as gerações futuras possam estudá-las com novas tecnologias. O que também foi feito com as amostras da Lua trazidas pelos astronautas da Apollo, a maioria guardada também no Centro Espacial Johnson.

Ao contrário dos pedaços de asteroides às vezes encontrados na Terra, quando caem naturalmente, os de Bennu não terão sido contaminados por sua entrada na atmosfera. "Essas amostras não atingiram a Terra", especifica a geoquímica da Nasa Eve Berger, que aguarda ansiosa a chegada das amostras. "[As amostras] não foram expostas a nada, exceto ao espaço."

Rochas lunares coletadas durante as missões Apollo são exibidas no Laboratório Lunar da Nasa - Mark Felix/AFP

O interesse de analisar a composição dos asteroides do Sistema Solar é que estes são compostos pelos mesmos materiais que formaram os planetas.

"Isso nos ajudará a entender o que estava disponível" na época, acrescentou Berger. E "se pudermos entender o que aconteceu na Terra, isso pode nos ajudar a extrapolar sobre outros corpos celestes".

Será que algo nunca visto antes será descoberto nessas amostras? "Nunca se sabe", responde a cientista. "Saberemos mais em alguns meses, e isso será ótimo!"

(Com informações da AFP)