O raríssimo gafanhoto rosa registrado por fotógrafo amador em seu jardim

Um fotógrafo amador encontrou uma grata — e colorida — surpresa em seu jardim, no País de Gales: avistou um raro gafanhoto rosa enquanto podava suas dálias.

Gary Phillips achou o raro gafanhoto rosa em seu jardim enquanto podava flores - Gary Phillips via BBC

Apesar de seu pequeno tamanho, o rosa choque do gafanhoto se destacou enquanto o inseto pulava no quintal, no vilarejo de Llandegfan, na ilha de Anglesey.

"Nunca tinha ouvido falar deles", disse Gary Phillips, 65 anos, que rastejou pelo jardim com sua câmera para tirar algumas fotos.

"Eu tive que focar com atenção naquilo que eu tinha visto, e eu percebi que era um gafanhoto rosa — que eu imaginei que fosse muito raro."

Os gafanhotos-do-campo são comuns em todo o Reino Unido e presentes em outros países europeus, além de alguns da Ásia. Ele geralmente é verde, marrom, ou uma combinação dos dois.

Em raras ocasiões, uma mutação genética faz com que eles fiquem rosados.

Os gafanhotos-do-campo são mais comuns nas cores verde e marrom; o rosa é raro e torna esses insetos mais visíveis para predadores - Gary Phillips via BBC

A raridade é explicada, em parte, porque sua cor vívida torna mais difícil que esses insetos se escondam de predadores, o que os faz sobreviver por menos tempo.

Paul Hetherington, da organização dedicada à conservação Buglife, explica que a cor rosa do gafanhoto é causada por um gene recessivo que pode ser transmitido de geração em geração.

O fenômeno é conhecido como eritrismo, o qual leva à produção de muito pigmento vermelho e pouco preto.

'Simplesmente maravilhosos'

As mudanças na cor da grama conforme as estações mudam podem facilitar ou dificultar o avistamento do gafanhoto rosa.

Hetherington diz que é raro avistar um se você não estiver procurando ativamente.

"Se você procurar por eles em qualquer gramado, as chances de vê-los são realmente muito altas", diz, acrescentando que ele mesmo já viu três.

"É incrível ver a beleza dessas criaturas. Eles são simplesmente maravilhosos."