Após sucesso da Índia, veja imagens de missões recentes à Lua

São Paulo

Quando a sonda militar americana Clementine encontrou indícios de água na superfície da Lua em 1994, a exploração do satélite voltou a ganhar tração entre países. Quatro anos antes, japoneses haviam colocado um satélite na órbita lunar. Até ali, a última missão havia acontecido em 1976, ainda na Guerra Fria.

A Índia voltou a criar um marco e se tornou o quarto país a pousar na Lua, com o sucesso da missão Chandrayaan-3 nesta quarta-feira (23), depois de Rússia (então União Soviética), Estados Unidos e China —que foi a primeira nação a pousar no lado mais distante do satélite, em 2019.

A água tornou a Lua um local novamente atrativo a partir de 1994. No espaço, pode ser usada para beber, respirar (separando o oxigênio) e alimentar foguetes (separando o hidrogênio).

Imagem feita da Lua e da Terra, ao fundo, feita pela sonda da ispace em missão privada japonesa - Reprodução 26.abr.23/ispace

A partir daí, diferentes missões foram lançadas nos anos seguintes para explorar e estudar o satélite, atualizando também as imagens já registradas.

A mais recente foi a de uma missão que fracassou, a Luna 25, da Rússia, que colidiu com a superfície lunar após uma falha de manobra. A foto mostra o terreno e algumas crateras.

Em abril, a sonda da empresa ispace, que também perdeu contato, fez uma foto que mostra a superfície lunar e, ao fundo, o planeta Terra sobre o escuro do espaço.

Na virada do ano, a Coreia do Sul também divulgou imagens de sua missão estreante. O orbitador Danuri registrou parte da superfície da Lua com metade da Terra ao fundo, numa imagem em preto e branco.

Vinte dias antes, a nave Orion, da missão Artemis, que pode levar humanos novamente à Lua, fez imagens de crateras durante sua passagem. O voo fez parte de um teste da Orion como preparação para o objetivo de levar pessoas.

Ainda, em 2019, a China divulgou imagens do pouso feito com sucesso pela missão Chang'e-4 no lado mais distante da lua. Outra foto, no entanto, acabou fazendo sucesso por causa de memes.

O Yutu-2, veículo da missão, captou uma imagem do que parecia um grande objeto cúbico no horizonte a cerca de 80 metros de sua localização. Uma série de memes mostrou o veículo rodando pela superfície lunar na direção de alguns obeliscos, um alto monólito e até uma foice e martelo gigantes —o símbolo do Partido Comunista.

Agora, além das comemorações na Índia, também foram divulgadas imagens da superfície lunar feitas por uma câmera de pouso da Chandrayaan-3 na lua.