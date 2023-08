Baleia-da-Groenlândia pode ter a gestação mais longa entre os mamíferos

The New York Times

Para um animal que os humanos quase levaram à extinção, ainda há muita coisa sobre as baleias que desconhecemos. Considere a baleia-da-Groenlândia, em especial (também conhecida como baleia franca do Ártico).

"As baleias-da-Groenlândia podem viver mais de 200 anos, atingem a maturidade sexual tarde e levam muito tempo para crescer", disse a bióloga marinha Nadine Lysiak. "Mas ainda estamos descobrindo algumas coisas muito básicas sobre o ciclo reprodutivo de animais como este. São muito enigmáticos. Não vemos a maior parte da vida deles, porque passam apenas uma parte minúscula dela na superfície."

Baleia-da-Groenlândia com um filhote no Ártico Canadense; estudo mostra que essas baleias podem ter gestação de até 23 meses - Justine Hudson/Fisheries and Oceans Canada via NYT

Devagar, mas constantemente, Lysiak vem desvelando os véus de sigilo aquático que cobrem essas viajantes de queixo branco do Oceano Ártico. Ela e seus colegas podem ter descoberto uma façanha bastante incomum da natureza: as fêmeas da espécie podem passar 23 meses grávidas antes de dar à luz um filhote de baleia-da-Groenlândia. É uma gestação um mês mais longa que a das fêmeas de elefante, a mais longa da qual se tinha conhecimento no reino dos mamíferos.

Publicada na revista Royal Society Open Science, a descoberta ilumina as complexidades que envolvem o crescimento da população de baleias, que Lysiak espera que possam nortear os esforços de conservação.

Para estudar mamíferos que se deslocam por grandes distâncias, como as baleias-da-Groenlândia, os cientistas têm tido que recorrer a observações e pesquisas em campo, além de carcaças de baleias que encalham em praias. Para este estudo, porém, Lysiak e seus colegas examinaram amostras de dez baleias-da-Groenlândia fêmeas colhidas por caçadores inuítes no leste do Ártico canadense e oeste da Groenlândia entre 1998 e 2011.

O estudo foi baseado nas barbas, que são cerdas fibrosas esbranquiçadas localizadas na boca das baleias. Amostras de tecido da gordura ou da pele proporcionam um instantâneo de um momento singular na vida de um animal, as barbas da baleia oferecem uma visão muito mais ampla.

Depois de colher amostras das barbas de cada baleia, os pesquisadores mediram as concentrações de três hormônios: progesterona, produzida um pouco antes da gravidez e durante a mesma; o estradiol, também conhecido como estrogênio, liberado em quantidades consideráveis quanto um animal entra no cio (ou estro), e a corticosterona, um biomarcador de estresse que também exerce um papel no desenvolvimento fetal. A análise dos dados desmentiu a expectativa dos pesquisadores de que o período de gestação das baleias-da-Groenlândia durasse cerca de 14 meses.

