Maior telescópio aberto ao público do Brasil pode ser visitado em Amparo (SP)

Agência Fapesp

O Polo Astronômico de Amparo completa oito anos de atividades em 2023. Equipado por telescópios e planetário de ponta, o espaço recebe milhares de visitantes a cada temporada. Ele está localizado no município de Amparo, a 138 quilômetros da capital paulista.

Nesse complexo está instalado o maior telescópio refletor do Brasil regularmente aberto ao público. O instrumento tem 650 milímetros de abertura. Outros telescópios desse porte existentes no país são exclusivamente dedicados a pesquisas, sem que os visitantes possam utilizá-los para a observação do céu.

O diretor do Polo Astronômico, Carlos Eduardo Mariano, explica que o equipamento é o diferencial que consolida a unidade astronômica do interior paulista como uma das melhores infraestruturas do Brasil para a visitação.

Equipamento conta com um espelho parabólico de 650 milímetros de diâmetro e é capaz de coletar 14 mil vezes mais luz que o olho humano; sessões públicas ocorrem todos os sábados - Divulgação

"Os telescópios são basicamente equipamentos que coletam luz e fornecem imagens ampliadas de objetos distantes. Alguns utilizam apenas lentes, como os refratores ou lunetas astronômicas. Outros funcionam por meio da combinação de lentes e espelhos especiais, são os telescópios refletores, como é o caso do novo instrumento em funcionamento no Polo de Amparo", explicou Mariano à assessoria de imprensa do Polo Astronômico de Amparo.

O equipamento tem como componente óptico principal um espelho parabólico capaz de coletar cerca de 14 mil vezes mais luz se comparado ao olho humano. "Isso o qualifica para a observação de milhões de objetos celestes muito pouco brilhantes, como estrelas, nebulosas e galáxias, que não são visíveis a olho nu", observou o professor.

O espelho parabólico funciona como o "olho do telescópio", que oferece um poder de resolução muito superior do que a nossa visão. "Quanto maior o espelho principal de um telescópio refletor, maior será sua capacidade de separar pontos próximos entre si. Isso é importante para a observação de detalhes na superfície da Lua e dos planetas, por exemplo", acrescentou.

Estrutura do observatório

Além do telescópio de 650 mm de abertura, o complexo reúne outros equipamentos, todos disponíveis durante as sessões públicas, aos sábados, e às visitas escolares previamente agendadas.

A unidade astronômica é equipada com mais três telescópios refletores de 360 mm, 340 mm e 200 mm de abertura, um refrator de 150 mm e ainda dois instrumentos para a observação solar. Também faz parte do aglomerado astronômico um moderno planetário digital, montado em uma ampla sala de projeções com domo de oito metros. O local é usado para simulações de céu estrelado e projeções hemisféricas com alto grau de imersão.

O Polo Astronômico, com área de 60 mil metros quadrados, às margens da Serra da Mantiqueira, foi inaugurado em setembro de 2015, a cerca de 1.000 metros de altitude.

O observatório está localizado a 15 minutos do perímetro urbano de Amparo, com acesso no km 29 da Rodovia Benevenuto Moretto (SP-095), que liga Amparo a Bragança Paulista, bairro do Sertãozinho. As sessões públicas ocorrem todos os sábados às 19h e às 21h15, com duas horas de duração cada.

Durante a semana são realizadas sessões especiais para grupos escolares e de outros segmentos previamente agendados. Mais informações www.poloastronomicoamparo.com.br/.