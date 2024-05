Tyrannosaurus rex está no centro de debate sobre a inteligência dos dinossauros

Washington | Reuters

Supor a aparência física de um dinossauro com base em seus fósseis já é um exercício complicado. Avaliar a inteligência, então, mostra-se um desafio ainda mais complexo.

Um estudo publicado no ano passado pela neurocientista Suzana Herculano-Houzel, da Universidade Vanderbilt, avaliou a inteligência do Tyrannosaurus rex focando o tamanho estimado do cérebro e a quantidade de neurônios cerebrais, em comparação com os dos primatas —especificamente o babuíno. O trabalho causou um alvoroço nos círculos científicos.

Agora, uma equipe científica interdisciplinar publicou um estudo em resposta, questionando a metodologia de Herculano-Houzel, colunista da Folha, e desafiando sua avaliação da inteligência do T. Rex e de outros grandes predadores dinossauros da subordem dos terópodes.

Esqueleto de T. rex apelidado de Trinity, leiloado no ano passado na Suíça - Oliver Nanzig/Koller Auction House/AFP

Eles sugerem uma abordagem mais holística para avaliar a capacidade cerebral do tiranossauro ou de qualquer animal extinto. Além do tamanho do cérebro e contagem de neurônios, eles citam fatores como anatomia e ecologia do animal, dados de parentes vivos e evidências fósseis de como o animal se movia e se alimentava.

"Nossas principais descobertas são que os cérebros da maioria dos dinossauros, incluindo o T. rex, eram comparáveis em tamanho relativo com os dos répteis vivos, como crocodilos e jacarés. Além disso, a quantidade de neurônios provavelmente não era excepcional, especialmente para animais da sua massa corporal", disse o zoólogo Kai Caspar, da Universidade de Heinrich Heine, na Alemanha, que estuda o comportamento de animais vivos e foi o principal autor do estudo publicado no último dia 26 na revista The Anatomical Record.

"O que precisa ser enfatizado é que répteis certamente não são tão estúpidos quanto se acredita", acrescentou Caspar. "Seus comportamentos podem ser muito complexos, e os dados experimentais que temos apontam para muitas similaridades cognitivas entre eles, mamíferos e pássaros. Então, embora não haja razão para presumir que o T. rex tivesse hábitos parecidos com os dos primatas, ele certamente era um animal sofisticado em termos de comportamento."

Herculano-Houzel disse que continua endossando suas descobertas e disse que a nova análise é falha.

"A única coisa que está em disputa é o que já estava na época do meu estudo: qual era de fato o tamanho dos cérebros dos dinossauros. Mesmo naquela época, estávamos falando sobre a diferença entre o cérebro do T. rex ser do tamanho do de um babuíno ou do de um macaco", disse ela.

"A conclusão deles depende de um único ponto extremamente importante: se terópodes como o T. rex compartilhavam sua relação (de tamanho cérebro-corpo) com seus primos avestruzes e galinhas de sangue quente existentes ou com seus parentes vivos mais distantes, os crocodilos. Eu disse a primeira opção porque eu comparei os terópodes com avestruzes e galinhas; agora, eles dizem que é a segunda opção", acrescentou Herculano-Houzel.

Caspar disse que a comparação com as aves modernas também é parte integrante do novo estudo. E, segundo ele, há problemas em tentar avaliar a inteligência a partir da contagem de neurônios cerebrais.

"O primeiro obstáculo é estimar o tamanho de fato do cérebro do animal extinto em questão. Essa não é uma questão trivial em dinossauros. Embora o cérebro preencha a maior parte da cavidade craniana das aves e dos mamíferos, esse não é o caso de espécies de répteis, cujos cérebros preenchem apenas entre 30% e 50% da cavidade craniana", afirmou o zoólogo.

"O estudo de 2023 presumiu um preenchimento de 100% em dinossauros como o T. rex e esse certamente não era o caso", disse ele, que acrescentou ser desconhecida a densidade dos neurônios nos cérebros dos dinossauros.

"No entanto, olhando para animais vivos, vemos que a contagem de neurônios não é, na verdade, um bom indicador de inteligência em primeiro lugar, embora isso possa parecer intuitivo à primeira vista", acrescentou Caspar.

Os dinossauros, com exceção de seus descendentes pássaros, desapareceram 66 milhões de anos atrás, após um asteroide atingir a Terra.

Em dois séculos de estudos científicos, os dinossauros estão se tornando mais bem definidos, embora ainda haja muitas incertezas sobre o T. rex e outras espécies.