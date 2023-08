Resfriamento glacial teria exterminado os humanos primitivos na Europa, sugere estudo

Financial Times

Um resfriamento glacial que teria ocorrido no sul da Europa mais de 1 milhão de anos atrás provavelmente provocou a "extinção dos primeiros humanos" no continente, segundo nova pesquisa.

A era do gelo desconhecida até agora teria até levado o clima europeu para "além do tolerável para os humanos arcaicos" e provavelmente extinguiu temporariamente a vida humana no continente, segundo concluiu um artigo acadêmico publicado na revista Science.

As conclusões de 11 pesquisadores de instituições que incluem o University College London e a Universidade de Cambridge contestam a ideia vigente de longa data de que os humanos ocupam a Europa continuamente desde que primeiro chegaram à região.

O evento de resfriamento recém-descoberto foi "comparável a alguns dos eventos mais severos das eras do gelo recentes", disse o autor principal do artigo, Vasili Margari, do UCL. "Sugerimos que essas condições extremas tenham levado ao despovoamento da Europa", concluíram os pesquisadores.

Pesquisa sugere que período glacial, previamente desconhecido, levou a esfriamento repentino da Terra e durou por volta de 4.000 anos - Grechka27/Adobe

Ciclos glaciais-interglaciais, ou períodos mais quentes e mais frios que duraram milhares de anos cada, têm se alternado ao longo dos últimos 2,6 milhões de anos, com grandes calotas de gelo se formando durante as fases mais frias e derretendo nos períodos mais quentes.

Segundo o artigo acadêmico, um período glacial previamente desconhecido que teria ocorrido 1,1 milhão de anos atrás levou a um esfriamento repentino que durou por volta de 4.000 anos. Isso aconteceu quando as condições começaram a esquentar e grandes calotas de gelo se derreteram no oceano Atlântico, empurrando para baixo as temperaturas marinhas e terrestres da Europa.

Os pesquisadores identificaram o período glacial usando uma análise de micro-organismos marinhos e sedimentos lodosos colhidos das profundezas do oceano perto da costa de Portugal. Eles então usaram modelos computadorizados para avaliar quão propício o ambiente mais frio teria sido para a ocupação dos primeiros humanos.

Para Chronis Tzedakis, um coautor do artigo da UCL, teria sido muito improvável que os primeiros humanos, que talvez não soubessem fazer fogueiras ou criar roupas ou abrigos contra o frio, sobrevivessem ao resfriamento extremo.

Ele acrescentou que as condições muito mais frias e secas em terra teriam ameaçado a sobrevivência de vários animais e plantas e que as temperaturas invernais teriam permanecido geladas por longos períodos de tempo.

O artigo concluiu que a temperatura da superfície do mar na região teria caído para menos de 6ºC. A temperatura superficial média diária do Atlântico norte entre 1979 e 2023 foi de 21ºC, segundo o Serviço Copernicus de Mudança Climática.

O artigo também destacou que faltam evidências arqueológicas da presença de humanos primitivos na Europa no período de entre 900 mil e 1,1 milhão de anos atrás, o que poderia indicar que não houve habitantes humanos na região por milhares de anos após o evento de resfriamento. Os resquícios humanos mais antigos conhecidos na Europa datam de cerca de 1,4 milhão de anos atrás.

Embora o clima do planeta tenha mudado ao longo do tempo, o aquecimento provocado pelo homem e os extremos climáticos resultantes estão ocorrendo com rapidez muito maior.

Os cliclos glaciais-interglaciais ocorreram historicamente em escalas temporais mais longas e "foram muito diferentes das mudanças que estão ocorrendo hoje", disse Tzedakis. "Não podemos tirar lições do passado porque não é diretamente comparável."