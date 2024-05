A que Pauta Chegamos! debate catástrofe no RS e como escolas lidam com o racismo

O episódio desta quinta-feira (9) do podcast A que Pauta Chegamos! trata da catástrofe no Rio Grande do Sul, de como as escolas lidam com racismo e também das repercussões culturais, sociais e políticas do show de Madonna em Copacabana.

No primeiro bloco, o tema é a tragédia que devasta o Rio Grande do Sul e mobilizou todo o país. Os colunistas da Folha Tati Bernardi, Thiago Amparo e Fábio Zanini discutem a prevenção que deveria ter sido feita e não foi, a responsabilidade de governantes e as respostas dadas pela política, além do conceito de racismo ambiental que permeia as tragédias climáticas e os desafios de reconstrução.

"A conta é gigantesca. Só de estradas federais e pontes vai passar de R$ 1 bilhão, uma estimativa preliminar do Ministério dos Transportes. Isso sem contar casas, agricultura, o valor é muito alto e ainda incalculável. Nesse caso vai precisar de crédito extraordinário do governo federal, de iniciativa privada, de PPP, de doação... E isso numa situação fiscal muito difícil do estado do Rio Grande do Sul", diz Zanini.

O caso de racismo numa escola de elite em São Paulo guia o segundo bloco. A partir do que aconteceu com a filha da atriz Samara Felippo no colégio Vera Cruz, o trio debate o funcionamento de projetos antirracistas nas instituições de ensino e como elas têm lidado com agressões praticadas e sofridas por estudantes.

"É preciso levar a sério a perspectiva da vítima, e tem também a questão de qual responsabilização as pessoas terão. Só serem expulsas e nada acontecer, não terem que lidar com isso, é muito fácil, ainda mais no contexto brasileiro onde as pessoas vivem em bolhas, onde provavelmente nunca mais verão uma pessoa negra na vida dependendo de onde se está inserido", afirma Amparo.

Para fechar, no terceiro bloco os colunistas falam sobre como viram o grandioso show de Madonna no Rio de Janeiro e as mensagens do evento que mexeu até com o bolsonarismo em Brasília.

O programa está disponível nas principais plataformas de áudio, sempre às quintas-feiras. O podcast é coordenado pela editoria de Podcasts da Folha e tem edição de som do jornalista Raphael Concli.

A que Pauta Chegamos!

Onde nas principais plataformas

Quando quintas, às 7h