Veja fotos do eclipse lunar deste sábado (28)

São Paulo

O eclipse lunar deste sábado (28) pôde ser observado em países como Filipinas, Quênia e Inglaterra e em algumas regiões do Brasil.

Esse tipo de eclipse ocorre quando a Terra fica entre o Sol e a Lua, e tem sua sombra projetada sobre o satélite. Nessa situação, a Lua deixa de receber a luz solar que permite visualizá-la e fica parcial ou totalmente "apagada".

Há dois tipos de sombra: a penumbra, que ainda recebe certa quantidade de luz e por isso é menos intensa, e a umbra, em que a Terra bloqueia por completo a luz solar.

Quando a Lua entra na penumbra, há o eclipse penumbral, como o deste sábado, e quando entra na umbra há o parcial. Quando o satélite está totalmente dentro da umbra, há o eclipse total.

No Brasil, foi possível observar o fenômeno em estados como Piauí e Sergipe, com cobertura máxima de 6%.

Os próximos eclipses lunares visíveis no país vão ocorrer no ano que vem, em 25 de março e entre 17 e 18 de setembro, mas só em 2025 será possível observar o espetáculo em sua totalidade.

É o segundo eclipse registrado neste mês. Há duas semanas, um eclipse solar anular mudou o céu de vários países e encantou os observadores.

Moradores de cidades no Norte e Nordeste do Brasil puderam apreciar o espetáculo em sua totalidade, enquanto em municípios como São Paulo o tempo encoberto impediu a observação e gerou memes.

No eclipse solar, a Lua se posiciona entre a Terra e o Sol, encobrindo o disco solar. Isso pode ocorrer de quatro formas: total, anular, parcial e híbrida.

No eclipse total, o tamanho aparente da Lua é equivalente ao do Sol, que fica completamente encoberto. No anular, o tamanho aparente é um pouco menor, deixando visível um círculo de luz solar ao redor da sombra da Lua, o "anel de fogo".

O eclipse solar parcial ocorre quando a Lua cobre apenas parte do disco solar e, por fim, no eclipse do tipo híbrido, há a transição entre o anular e o total.