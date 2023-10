Vírus zumbis estão acordando após 50 mil anos por causa da mudança climática

Bloomberg

Passar duas semanas acampando nas margens lamacentas e infestadas de mosquitos do rio Kolyma, na Rússia, pode não parecer a viagem de trabalho mais glamorosa. Mas é um sacrifício que o virologista Jean-Michel Claverie estava disposto a fazer para descobrir a verdade sobre os vírus zumbis —mais um risco que a mudança climática representa para a saúde pública.

Suas descobertas revelam uma realidade sombria do aquecimento global à medida que descongela o solo que estava congelado por milênios. Claverie, 73, passou mais de uma década estudando "vírus gigantes", incluindo aqueles com quase 50 mil anos encontrados nas camadas profundas do permafrost siberiano.

Com o planeta já 1,2°C mais quente do que nos tempos pré-industriais, os cientistas preveem que o Ártico poderá ficar livre de gelo no verão até a década de 2030. Preocupações de que o clima mais quente liberará gases de efeito estufa presos, como o metano, na atmosfera à medida que o permafrost da região derrete, têm sido bem documentadas, mas os patógenos dormentes são um perigo menos explorado.

Cratera de Batagaika, à medida que o permafrost descongela causando um megadesmoronamento na paisagem em erosão, na Rússia - Reuters

No ano passado, a equipe de Claverie publicou pesquisas mostrando que eles extraíram múltiplos vírus antigos do permafrost siberiano, todos os quais permaneceram infecciosos.

"Com a mudança climática, estamos acostumados a pensar nos perigos vindos do sul", disse Claverie em uma entrevista em seu laboratório no campus Luminy da Universidade de Aix-Marseille, na França, referindo-se à disseminação de doenças transmitidas por vetores de regiões tropicais mais quentes.

"Agora, percebemos que pode haver algum perigo vindo do norte, à medida que o permafrost descongela e libera micróbios, bactérias e vírus."

Formas pelas quais isso pode representar uma ameaça ainda estão surgindo. Uma onda de calor na Sibéria no verão de 2016 ativou esporos de antraz, levando a dezenas de infecções, matando uma criança e milhares de renas.

Em julho deste ano, uma equipe separada de cientistas publicou descobertas mostrando que até mesmo organismos multicelulares poderiam sobreviver às condições do permafrost em um estado metabólico inativo, chamado criptobiose. Eles conseguiram reanimar uma lombriga de 46 mil anos do permafrost siberiano, apenas reidratando-a.

"É fundamental do ponto de vista de que podemos interromper a vida e depois reiniciá-la", diz Teymuras Kurzchalia, professor emérito do Instituto Max Planck de Biologia Celular e Genética Molecular, que esteve envolvido no estudo. "Isso significa que é inato para alguns organismos vivos diminuir ou suspender de alguma forma os processos metabólicos."

Por anos, agências de saúde globais e governos têm monitorado doenças infecciosas desconhecidas contra as quais os humanos não teriam imunidade nem terapias medicamentosas. A OMS (Organização Mundial da Saúde) em 2017 adicionou uma "Doença X" genérica a uma lista restrita de patógenos considerados de alta prioridade para pesquisa e para os quais visa desenvolver um plano de ação para prevenir ou conter uma epidemia. Desde que a pandemia de Covid-19 fechou o mundo por meses, os esforços só se intensificaram.

"A OMS trabalha com mais de 300 cientistas para analisar as evidências de todas as famílias de vírus e bactérias que podem causar epidemias e pandemias, incluindo aquelas que podem ser liberadas com o descongelamento do permafrost", disse a porta-voz da OMS, Margaret Harris.

Embora em grande parte não relacionada, a pesquisa de Claverie ocupa uma fronteira semelhante. Escondido na base de um penhasco rochoso nos arredores de Marselha, na França, as prateleiras em seu complexo de laboratórios à primeira vista têm a sensação de uma loja de curiosidades ou a casa de um colecionador excêntrico.

Garrafas plásticas de amostras de solo e frascos de vidro com líquidos marrons indescritíveis disputam espaço, enquanto o escritório de Claverie exibe uma vértebra de rinoceronte lanudo e os restos de uma presa de mamute que sua equipe encontrou em uma expedição à Sibéria em 2019. Máquinas caras e uma sala de biossegurança dentro do complexo, por outro lado, indicam que isso está longe de ser um passatempo frívolo.

Assim como seu espaço de trabalho, a disposição amigável de Claverie e seu sorriso pronto são sublinhados por um nível e variedade intimidantes de conhecimento. Vindo de uma formação em física teórica de partículas, ciência da computação aplicada e bioquímica, ele não tinha treinamento formal em virologia —algo que Claverie diz ter sido uma vantagem em sua carreira, chegando ao campo sem preconceitos.

Claverie nasceu e cresceu em Paris, mas sua carreira o levou a rodar o mundo. Sua primeira incursão na biologia teórica ocorreu em 1979, quando ele recusou um lugar no laboratório do famoso biofísico Alexander Rich, do MIT (Instituto de Tecnologia de Massachusetts), e em vez disso escolheu viajar para San Diego para encontrar Francis Crick —o biólogo ganhador do Prêmio Nobel que descobriu a estrutura molecular do DNA.

Passeando pelos corredores do Instituto de Estudos Biológicos Salk, ele esbarrou no biólogo, que, impressionado com o entusiasmo e a determinação de Claverie, deu a ele uma indicação de emprego.

"Almoçamos juntos todas as quartas-feiras depois disso", diz Claverie.

Foi talvez essa propensão a pensar fora da caixa que despertou sua fascinação pelo permafrost —camadas de terra que permaneceram abaixo de zero por pelo menos dois anos consecutivos. Algumas amostras siberianas de permafrost datam de até 650 mil anos.

"Ele iniciou o trabalho no permafrost depois de ler que uma planta de floração foi revivida a partir de um pedaço de fruta congelada por 30 mil anos", diz Chantal Abergel, esposa de Claverie e bióloga experimental que chefia as operações do laboratório.

"Ele pensou que se algo tão complexo como uma planta de floração pudesse ser revivido, então poderíamos esperar reviver vírus também do permafrost."

Claverie e Abergel trabalham em um dispositivo de difração de raios X usado para determinar a estrutura tridimensional de proteínas virais.

Claverie mostrou pela primeira vez que vírus "vivos" podem ser extraídos do permafrost siberiano e revividos com sucesso em 2014. Por razões de segurança, sua pesquisa se concentrou apenas em vírus capazes de infectar amebas, que estão suficientemente distantes da espécie humana para evitar qualquer risco de contaminação acidental. Mas ele sentiu que a escala da ameaça à saúde pública indicada pelos resultados havia sido subestimada ou considerada erroneamente uma raridade.

Portanto, em 2019, sua equipe isolou 13 novos vírus, incluindo um congelado sob um lago há mais de 48.500 anos, de sete diferentes amostras antigas de permafrost siberiano —evidência de sua ubiquidade.

Publicando os resultados em um estudo de 2022, ele enfatizou que uma infecção viral de um patógeno desconhecido e antigo em humanos, animais ou plantas poderia ter efeitos potencialmente "desastrosos".

"Voltar 50 mil anos no tempo nos leva ao desaparecimento dos neandertais da região", diz ele. "Se os neandertais morreram de uma doença viral desconhecida e esse vírus ressurgir, poderia representar um perigo para nós."

O permafrost, solo que um dia estava repleto de vida animal, oferece condições perfeitas para preservar matéria orgânica: é natural, escuro, sem oxigênio e permite pouca atividade química. Na Sibéria, pode atingir até um quilômetro de profundidade —o único lugar do mundo onde o permafrost vai tão fundo— e cobre cerca de dois terços do território russo. Em apenas um grama é possível encontrar milhares de espécies de micróbios dormentes, de acordo com um artigo publicado na revista Nature em 2021.

Por 400 mil anos, as camadas subjacentes de permafrost têm sido em grande parte estáveis. Tanto é assim que cidades russas surgiram em toda a Sibéria, perfurando suas fundações profundamente no solo congelado semelhante a concreto. Mas agora, com o Ártico aquecendo mais rápido do que qualquer outra área do planeta, vastas crateras de metano se abriram em toda a região e cidades inteiras estão afundando.

Mais recentemente, a geopolítica criou novos pontos cegos. Organizar viagens à Sibéria e colaborar com laboratórios russos não era fácil mesmo antes de a Rússia invadir a Ucrânia em fevereiro de 2022. Mas as comunicações com ex-colegas e colaboradores no país agora praticamente pararam.

O laboratório de Claverie, assim como muitos outros no mundo ocidental, é financiado pelo governo. "Nos disseram para não falar mais com os russos", diz ele.

Os efeitos do aquecimento global na Sibéria representam tanto riscos quanto recompensas para a economia russa. O degelo do permafrost estima-se que esteja colocando em risco cerca de US$ 250 bilhões em infraestrutura e já se acredita ter contribuído para desastres ambientais como o derramamento de petróleo de Norilsk em 2020, à medida que o solo se torna instável.

No entanto, a região também possui uma riqueza de recursos naturais —carvão, gás natural, ouro, diamante e minério de ferro. Ao contrário de outras regiões cobertas de permafrost, como Alasca e Groenlândia, Claverie diz que a Rússia tem sido mais ativa na mineração desses solos: "Eles estão cavando buracos por toda parte".

Alguns cientistas também temem que a tecnologia, como a usina nuclear flutuante da Rússia, a Akademik Lomonosov, possa transformar áreas anteriormente inacessíveis ao longo da costa da Sibéria em centros de mineração, à medida que rotas livres de gelo através do Círculo Ártico aumentam a acessibilidade.

A mineração nessas grandes profundidades, além da camada ativa que descongela a cada verão, aumentaria a possibilidade de interação humana com um patógeno antigo potencialmente prejudicial, diz Claverie.

Isso destaca o dilema intrínseco à pesquisa também —que caçar a próxima grande ameaça à humanidade pode inadvertidamente propagar o perigo. O potencial de contaminação cruzada durante expedições de amostragem é alto. Assim, alguns estão começando a defender abordagens menos proativas e ávidas por recursos.

"Seria bom estabelecer uma maneira especializada de acompanhar a população inuíte, por exemplo, para ver que tipo de doenças eles contraem", diz Claverie. "E se algo estiver vindo do permafrost, seremos capazes de capturá-lo muito mais rapidamente."

Grandes organizações também estão acordando para esse risco. No início deste mês, a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional abandonou seu projeto de US$ 125 milhões para caçar vírus no sudeste Asiático, África e América Latina que poderiam potencialmente infectar humanos, diante das preocupações de que a própria pesquisa possa desencadear uma pandemia.

Enquanto isso, Claverie não voltará à Sibéria, independentemente do resultado da guerra. Ele diz que deixou claro que o perigo existe e que expedições para descobrir mais segredos enterrados nessas profundezas congeladas seriam uma loucura.

"Quanto mais velho você fica, melhor você se torna em filosofia", diz ele. "Talvez seja melhor deixar essas coisas em paz."