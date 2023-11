Foguete europeu Ariane 6 passa em ensaio de lançamento

Paris | Reuters

O lançador europeu Ariane 6 foi aprovado em um ensaio importante na preparação para seu primeiro voo, informou a Agência Espacial Europeia (ESA), que se prepara para levar o foguete para a plataforma de lançamento em 2024.

Os resultados definitivos dependerão de uma análise dos dados nos próximos dias após o teste desta quinta-feira (23), que foi realizado após uma pausa na contagem regressiva final causada pelo que os funcionários da ESA descreveram como uma "anomalia leve".

O teste no porto espacial europeu na Guiana Francesa envolveu a ignição do motor Vulcain 2.1 do estágio central e seu funcionamento por sete minutos, que é aproximadamente o tempo que o lançador levaria para chegar ao espaço, disse a ESA.

O foguete Ariane 6 durante teste em base na Guiana Françesa nesta quinta (23) - P. Piron/ArianeGroup /AFP

O Ariane 6 está sendo desenvolvido pelo ArianeGroup, uma joint venture entre a Airbus e a Safran, com o objetivo de competir com a SpaceX, de Elon Musk, fornecedora de lançamentos privados dos Estados Unidos.

O foguete anterior, Ariane 5, voou pela última vez em julho, e o Vega C, de menor porte, continua em terra após uma falha em dezembro do ano passado, deixando a Europa sem acesso independente ao espaço. A Rússia bloqueou o uso europeu de seus foguetes Soyuz no ano passado em resposta às sanções ocidentais sobre a Ucrânia.

"Estamos de volta ao caminho certo para garantir o acesso autônomo da Europa ao espaço", disse o diretor-geral da ESA, Josef Aschbacher, em comunicado na noite desta quinta-feira (24).

Aschbacher disse no mês passado que esperava poder anunciar uma janela de lançamento para um voo inaugural a ser realizado em 2024, dependendo dos resultados do teste realizado na quinta-feira.