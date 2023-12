Blue Origin anuncia primeiro lançamento espacial após acidente

Washington | AFP

A empresa espacial Blue Origin, do bilionário americano Jeff Bezos, anunciou, nesta terça-feira (12), que planeja lançar ao espaço na próxima semana uma nova missão de seu foguete New Shepard, a primeira desde o acidente com esse veículo não tripulado em setembro de 2022.

"Estamos mirando uma janela de lançamento que se inicia em 18 de dezembro para nossa próxima missão de carga do New Shepard", que conterá 33 cargas científicas e de pesquisa, além de 33 mil cartões-postais, escreveu a empresa no X (antigo Twitter).

A Administração Federal de Aviação (FAA) concluiu em setembro a investigação do acidente e ordenou que a empresa cumprisse "21 ações corretivas" antes de retomar os lançamentos.

Foguete New Shepard após lançamento no Texas, Estados Unidos, em dezembro de 2021 - Joe Skipper -11.dez.21/Reuters

Em seu relatório, o regulador aéreo afirma que uma falha no bocal do motor, causada por temperaturas mais altas do que o esperado, fez com que o foguete New Shepard caísse pouco depois do lançamento, embora a cápsula com experimentos de pesquisa tenha escapado e retornado em segurança à Terra.

"Durante o acidente, os sistemas a bordo do veículo de lançamento detectaram a anomalia, abortaram a operação, separaram a cápsula do módulo de propulsão como planejado e desligaram o motor", disse a FAA.

O fato de a cápsula ter sido ejetada imediatamente sugere que uma eventual tripulação teria ficado a salvo.

Ao todo, a Blue Origin realizou seis voos com tripulantes —alguns pagos e outros convidados— desde julho de 2021, com o próprio Bezos no primeiro grupo.

Enquanto a Blue Origin não pôde voar, a Virgin Galactic, do bilionário britânico Richard Branson, permaneceu ativa e realizou cinco voos comerciais este ano.

Ambas as empresas competem no setor emergente do turismo espacial, oferecendo alguns minutos de gravidade zero no espaço "suborbital".

Os bilhetes da Virgin Galactic foram vendidos por entre US$ 200 mil e US$ 450 mil (entre R$ 990 mil e R$ 2,22 milhões). A Blue Origin não revela publicamente seus preços.

Bezos, fundador da gigante do comércio online Amazon, renunciou ao cargo de diretor-executivo da empresa em 2021. Além de sua incursão no mercado de turismo espacial, ele também é proprietário do jornal The Washington Post.