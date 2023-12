Coreia do Sul lança foguete com combustível sólido em meio à corrida espacial com Coreia do Norte

Seul | Reuters

A Coreia do Sul realizou com sucesso nesta segunda-feira (4) o lançamento de um foguete com combustível sólido que transportava um satélite sobre o mar perto da Ilha de Jeju, informou o Ministério da Defesa sul-coreano, em meio a uma crescente corrida espacial com a vizinha Coreia do Norte.

Foi o terceiro teste bem-sucedido da tecnologia do foguete, depois de dois outros em março e dezembro de 2022.

O lançamento desta segunda-feira envolveu a tecnologia desenvolvida pela estatal Agência de Desenvolvimento de Defesa e um propulsor e um satélite produzidos pela Hanwha Systems, informou o ministério em um comunicado.

A Hanwha Systems disse que o satélite, que será usado para fins civis, incluindo monitoramento ambiental, enviou com sucesso sinais para o centro de controle terrestre.

Lançamento de foguete da Coreia do Sul nesta segunda (4) - Lee KyungWon/Ministério da Defesa da Coreia do Sul/AFP

O ministério saudou o lançamento como um marco importante, logo após a Coreia do Norte ter lançado seu primeiro satélite espião militar, que os Estados Unidos e seus aliados condenaram por usar tecnologia de mísseis que viola uma resolução da Organização das Nações Unidas (ONU).

O lançamento bem-sucedido da Coreia do Sul permitirá que o país acelere sua capacidade de vigilância e reconhecimento, disse o ministério.

Na última sexta-feira (1º), um foguete SpaceX Falcon 9 colocou em órbita o primeiro satélite espião da Coreia do Sul, a partir da Base da Força Espacial de Vandenberg, na Califórnia.

A Coreia do Norte denunciou nesta segunda-feira o que chamou de "duplo padrão" de Washington em relação aos lançamentos de satélites das duas Coreias e disse que esses padrões nunca seriam tolerados.

"A Coreia do Norte continuará perseguindo a importante missão de estabelecer capacidades de vigilância aeroespacial para monitorar e controlar completamente os movimentos militares dos Estados Unidos e de outras forças hostis", disse a agência espacial do Norte em um comunicado divulgado pelo veículo estatal KCNA.

No mês passado, a Coreia do Norte lançou seu próprio satélite de reconhecimento militar, com o líder Kim Jong-un recebendo fotos da Casa Branca, do Pentágono e dos porta-aviões dos EUA em uma base naval em Norfolk, no Estado da Virgínia, de acordo com a mídia estatal.